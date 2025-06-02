Танцевальный коллектив из Украины "Ballroom ladies" занял первое место на чемпионате мира по хореографической латине, который проходил 1 июня в Браге (Португалия).

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Об этом сообщила Международная федерация танцевального спорта.

Украину в категории Seniors представили Евгения Мельничук, Оксана Лой, Ольга Михопаркина и Яна Гречишникова.

Наша команда под руководством хореографа Евгении Мельничук набрала суммарно 26,31 балла и заняла первое место, опередив коллективы из Испании и Португалии.

Всего в международных соревнованиях по танцевальному спорту принимали участие 49 коллективов.

Напомним, Назар Чепурной стал бронзовым призером Евро-2025 по спортивной гимнастике.

Всего участниками финала в опорном прыжке на Евро-2025 стали восемь атлетов, в том числе и украинец Назар Чепурной. В борьбу за медали украинский спортивный гимнаст вышел с третьим результатом в квалификации - набрал 14.466 баллов.

Для Чепурного финал в опорном прыжке стал третьим на нынешнем континентальном первенстве. Перед этим он финишировал на 14-м месте в личном многоборье и остановился в шаге от подиума в вольных упражнениях.

Как прошел финал в опорном прыжке

В финале все участники выполняли по две попытки: баллы суммировались и делились на два. Результат определял средний показатель после двух прыжков.

Чепурной открывал финал в опорном прыжке. Украинец выполнил оба прыжка сложностью 5.2: за первую попытку Назар получил 14.500 баллов, однако во втором смог улучшить результат за счет лучшего приземления - 14.666.

Средний балл за выступление Чепурного составил 14.583 балла. Этого результата украинцу хватило, чтобы получить "бронзу" чемпионата Европы. От второго места, которое занял британец Джейк Джерман, Назара отделили 0.15 баллов. Чемпионом стал армянин Артур Давтян с результатом 14.799 баллов.

Евро-2025 по спортивной гимнастике. Опорный прыжок

Артур Давтян (Армения) - 14.799 баллов

Джейк Джерман (Великобритания) - 14.733

Назар Чепурной (Украина) - 14.583