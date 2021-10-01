"Колено не держалось": почему украинку на Олимпиаде прятали под полотенцами

Бронзовая медалистка Олимпиады-2020 по вольной борьбе Ирина Коляденко на Играх в Токио соревновалась на уколах и с порванной связкой. После чего пришлось делать сложную операцию на колене. А сейчас девушка передвигается на костылях.

За свою награду Ирина получила не только призовые от государства, но также квартиру от властей Ирпеня и машину от ассоциации вольной борьбы. Но этого всего могло и не быть. В разговоре с OBOZREVATEL Коляденко призналась, что получила травму за два дня со старта соревнований в Токио и не могла подняться с ковра.

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– На Олимпиаде было тяжело. Эмоционально, физически, психологически. Это очень тяжелая работа. Когда я вернулась после Токио, то была травмирована. Ходила консультировалась с врачами, что мне теперь нужно делать. Сейчас я восстанавливаюсь после операции. Учусь, развиваюсь. И живу дальше, потому что спорт спортом, но есть жизнь и вне зала, которую можно классно и эмоционально проживать.

– Сколько займет ваше восстановление?

– Я пока не могу точно сказать. Но до следующей Олимпиады буду в форме.

– Как вы получили эту злосчастную травму?

– Травмировалась я уже в Японии, буквально за пару дней до Олимпиады. Проходили тренировки, которые подводили нас к соревнованиям. Их называют "пуш-пуш". И там в борьбе с девочкой я повредила себе колено.

Чтобы вы понимали, после травмы даже не могла подняться с ковра. А в этом зале были спортсмены со многих стран, за мной наблюдали соперницы. Поэтому меня просто накрыли полотенцем и положили лед, чтобы оппонентки не видели, как я сижу и плачу, потому что не могу встать с ковра. А мне через два дня уже бороться.

Эмоционально было очень тяжело в первую очередь из-за травмы. Это хорошо, что поехал мой тренер и врач нашей команды, который тоже очень сильно помог, поддерживал. Делал все, что было нужно в той ситуации. И тоже внес вклад в эту медаль.

– На схватках травма отразилась?

– Да, очень сильно. Колено вообще не держалось из-за того, что порвана одна из связок. На Играх в Токио мне кололи обезболивающее, постоянно было два наколенника и тейпы, чтобы фиксировать колено. Но ничего, пережили. Главное, что все это закончилось медалью. Поэтому я не разочарована. Просто появилось время, которое мне нужно будет потратить с пользой. А после всех своих травм я выходила только сильнее и готовая работать дальше.

– Вам всего лишь 23 года – только начало карьеры, а травма оказалась очень серьезная. Не было мысли пропустить Олимпиаду, чтобы не усугублять ситуацию?

– Вообще такого не было. Но я и не знала, что это мне так сильно аукнется. Что придется делать такую тяжелую операцию, а потом ждет столь продолжительная реабилитация. Но ничего. Я знала, что травмирована и осознанно шла на этот риск.

– Хорошо. На что сейчас тратите свободное время?

– В первую очередь я учу английский язык. И есть планы дальнейшего обучения по своей профессии, то есть, получать степень. Я уже магистр, а дальше – кандидат наук. Специализация у меня – спортивное воспитание и спорт. Хотя по первому образованию я – бухгалтер. Но планирую развиваться в сфере спорта.

Для меня бухгалтерия, честно говоря, в свое время тоже была неожиданным выбором. Просто выбирала место, где могла бы тренироваться поближе к дому. Я из Житомирской области, и Ирпень не очень далеко от моего города. Было комфортно. И там был тренер, которых мог меня готовить и с которым мы сработались. Хоть я и закончила университет, но сдружилась с тренером и до сих пор у него занимаюсь. Поэтому я благодарна этому ВУЗу не столько за образование, сколько за тренера.

– После операции вы хоть успели начать ремонт в собственной квартире?

– Нет, не успела. В первую очередь потому, что она еще не достроена. Та, что я подарила тренеру, уже была готова – делаешь ремонт, заезжаешь и живешь. В моем доме осталось закончить крышу, уже ставят окна, делает отделку. Сказали, что введут в эксплуатацию весной 2022 года. Как раз нога заживет и можно приступать к ремонту.

– А как у вас с навыками ремонтника – что-то красить, клеить обои?

– Это без проблем, если честно. У меня бабушка с дедушкой такие, что их наверное, можно назвать профессиональными строителями. Поэтому я с самого детства помогала им дома клеить обои, штукатурить. Для меня это не проблема.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ирина Коляденко подарила квартиру своему тренеру.