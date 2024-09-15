Когда стал депутатом. Беленюк признался, что ему сказал Зеленский сделать первым делом

Трехкратный олимпийский медалист по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал, что ему в его политической карьере очень пригодился совет Владимира Зеленского. Беленюк вспомнил, что это случилось в тот день, когда озвучили первую десятку партии "Слуга народа", которая проходила в парламент. Беленюк тогда занимал 10-ю строчку.

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"Мы шли в Ботаническом саду, а Зеленский проезжал на гольфике мимо меня. Это было именно в тот день, когда озвучили первую десятку, за которую проголосовали, а я в ней оказался. Это было для меня сюрпризом. Я, честно говоря, был тогда немного шокирован. И он говорит: "Жан, с сегодняшнего дня не читай комментарии", – со смехом признался Беленюк в интервью Tribuna.com.

Беленюк изначально не понял, в чем смысл совета.

"У меня сначала была эйфория, даже у моих друзей и близких, готовых волонтерить, помогать от начала в президентской истории, а потом уже непосредственно и на парламентских выборах. Потом последовал откат, недовольство. Так происходит постоянно. Это психология человеческая", – отметил Беленюк.

Жан до сих пор руководствуется установкой президента.

"Я не читаю комментарии. Когда хочу почитать, захожу и просто улыбаюсь. Думаю, здесь что-то с головой, здесь какой-то бот, здесь какой-то праворадикал, потому что ненависть и все остальное, но он сам от этого больше страдает. Потом могу зайти на его страницу, посмотреть. Ага, теперь понятно, чего у него такая ненависть, потому что радоваться нечему, – подытожил бывший борец.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 августа Беленюк завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе . В весовой категории до 87 кг 33-летний киевлянин победил Аркадиуша Кулинича из Польши 3:1.

После этого титулованный украинский спортсмен демонстративно снял борцовки и поставил их в центр ковра. Таким образом Жан Беленюк показал, что завершил профессиональную карьеру.

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