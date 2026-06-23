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Кобзарь перед глазами россиян и заоблачные цены на фаст-фуд: закулисье IEM Cologne Major 2026 и как украинцы покорили арену в Германии

Катерина Малай
Другие виды спорта
4 минуты
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В Германии прошел IEM Cologne Major 2026
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На днях в киберспортивной столице Германии, на арене LANXESS в Кёльне, состоялось самое ожидаемое геймерское противостояние года — IEM Cologne Major 2026. В ожесточённой схватке сошлись восемь международных команд, покоривших сердца миллионов поклонников игры Counter-Strike 2.

К сожалению, украинской команде NAVI (Рожденные побеждать. — Ред.) не удалось пробиться в плей-офф, однако украинских болельщиков на арене от этого не стало меньше. Корреспондентка OBOZ.UA побывала в самом центре соревнований, чтобы рассказать о них изнутри и "без купюр".

На стадион съехались фанаты со всего мира

Что приготовили для фанатов

Организация чемпионата на этот раз легла на плечи ESL (Electronic Sports League). Они отвечали за то, чтобы встретить, разместить и развлечь десятки тысяч гостей города.

На арене не утихали эмоции

Чтобы перед игрой, в перерывах и после соревнований посетители могли с пользой провести время, организаторы подготовили различные развлечения, включая рулетку с призами, лотереи, демонстрацию товаров от спонсоров, возможность снять памятные видео, взять автографы или просто перекусить.

Цены внутри арены не совсем демократичные. За пиво, с которым можно было пройти прямо на трибуны, просят 5.50 евро. То есть за стакан напитка объемом 0,3 мл придется отдать почти 300 грн.

Снеки, хот-доги, пицца и бургеры также стоили от 5 евро за порцию. Что интересно, во время турнира более 200 грн стоил не только алкоголь, но и сладкие, газированные напитки.

Украинцы на арене и портрет Кобзаря

Неприятным "сюрпризом" для фанатов стало присутствие в рядах победителей российских игроков. Более того, не одна команда, игравшая на арене, состояла полностью из россиян. Однако вели себя они скромно.

В то время как игроки интернациональных команд, украинские фанаты и иностранцы гордо несли с собой флаги, российские игроки застенчиво общались на английском языке, а триколора среди болельщиков заметно не было.

Украинцы поддерживали своих

Другое дело — фан-клуб украинской команды NAVI. К финалу поклонники киберспорта подготовились со всей серьезностью и привезли с собой стилизованный флаг с изображением Тараса Шевченко. "Кобзарь" гордо развевался прямо на глазах у российских игроков, которые встретились в финальном противостоянии с бразильским клубом FURIA.

На арене появился портрет Шевченко

"Я хотела найти образ, который бы сразу ассоциировался с Украиной, но не был политическим. Идея с Шевченко возникла совершенно случайно. Люди отреагировали невероятно круто, хотя NAVI сегодня даже не играет. Но на секторе оказалось очень много болельщиков именно украинской команды. Я совсем не ожидала, что поднятый флаг вызовет столько эмоций", – рассказала фанатка игры Наталья.

Фанаты NAVI ответственно подошли к финалу

Общие впечатления

Киберспорт для многих украинцев до сих пор остается загадочной сферой. А тем временем украинские геймеры уже более десятилетия активно завоевывают мировое признание.

Украинская организация NAVI, принадлежащая предпринимателю Максиму Криппе, считается одной из сильнейших в мире. Несмотря на эпизодические трудности и изменения в составе, по всему миру поклонники следят за развитием команд в различных игровых дисциплинах.

За украинской командой следят во всем мире

Именно это больше всего бросалось в глаза украинским журналистам на арене, где собрались игроки со всего мира. Стилизованные желто-голубые джерси, футболки и символика часто можно было увидеть на иностранных зрителях.

"Фанаты NAVI, как и наш фан-клуб, — одно из самых интернациональных сообществ. На наших фан-секторах собираются люди со всех уголков мира. Например, в 2025 году были представители из 23 стран. Но всех нас объединяет любовь к киберспорту", — рассказал нам основатель фан-клуба NAVI, генеральный директор UESF Андрей Грищенко.

Кубок завоевала команда Team Falcons
На арене было много украинцев

Ранее OBOZ.UA сообщал, что национальная сборная Украины по киберспорту готовится к выступлению на Esports Nations Cup 2026, одном из крупнейших международных турниров среди национальных команд.

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