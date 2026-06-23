Кобзарь перед глазами россиян и заоблачные цены на фаст-фуд: закулисье IEM Cologne Major 2026 и как украинцы покорили арену в Германии

На днях в киберспортивной столице Германии, на арене LANXESS в Кёльне, состоялось самое ожидаемое геймерское противостояние года — IEM Cologne Major 2026. В ожесточённой схватке сошлись восемь международных команд, покоривших сердца миллионов поклонников игры Counter-Strike 2.

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К сожалению, украинской команде NAVI (Рожденные побеждать. — Ред.) не удалось пробиться в плей-офф, однако украинских болельщиков на арене от этого не стало меньше. Корреспондентка OBOZ.UA побывала в самом центре соревнований, чтобы рассказать о них изнутри и "без купюр".

Что приготовили для фанатов

Организация чемпионата на этот раз легла на плечи ESL (Electronic Sports League). Они отвечали за то, чтобы встретить, разместить и развлечь десятки тысяч гостей города.

Главные истории дня

Чтобы перед игрой, в перерывах и после соревнований посетители могли с пользой провести время, организаторы подготовили различные развлечения, включая рулетку с призами, лотереи, демонстрацию товаров от спонсоров, возможность снять памятные видео, взять автографы или просто перекусить.

Цены внутри арены не совсем демократичные. За пиво, с которым можно было пройти прямо на трибуны, просят 5.50 евро. То есть за стакан напитка объемом 0,3 мл придется отдать почти 300 грн.

Снеки, хот-доги, пицца и бургеры также стоили от 5 евро за порцию. Что интересно, во время турнира более 200 грн стоил не только алкоголь, но и сладкие, газированные напитки.

Украинцы на арене и портрет Кобзаря

Неприятным "сюрпризом" для фанатов стало присутствие в рядах победителей российских игроков. Более того, не одна команда, игравшая на арене, состояла полностью из россиян. Однако вели себя они скромно.

В то время как игроки интернациональных команд, украинские фанаты и иностранцы гордо несли с собой флаги, российские игроки застенчиво общались на английском языке, а триколора среди болельщиков заметно не было.

Другое дело — фан-клуб украинской команды NAVI. К финалу поклонники киберспорта подготовились со всей серьезностью и привезли с собой стилизованный флаг с изображением Тараса Шевченко. "Кобзарь" гордо развевался прямо на глазах у российских игроков, которые встретились в финальном противостоянии с бразильским клубом FURIA.

"Я хотела найти образ, который бы сразу ассоциировался с Украиной, но не был политическим. Идея с Шевченко возникла совершенно случайно. Люди отреагировали невероятно круто, хотя NAVI сегодня даже не играет. Но на секторе оказалось очень много болельщиков именно украинской команды. Я совсем не ожидала, что поднятый флаг вызовет столько эмоций", – рассказала фанатка игры Наталья.

Общие впечатления

Киберспорт для многих украинцев до сих пор остается загадочной сферой. А тем временем украинские геймеры уже более десятилетия активно завоевывают мировое признание.

Украинская организация NAVI, принадлежащая предпринимателю Максиму Криппе, считается одной из сильнейших в мире. Несмотря на эпизодические трудности и изменения в составе, по всему миру поклонники следят за развитием команд в различных игровых дисциплинах.

Именно это больше всего бросалось в глаза украинским журналистам на арене, где собрались игроки со всего мира. Стилизованные желто-голубые джерси, футболки и символика часто можно было увидеть на иностранных зрителях.

"Фанаты NAVI, как и наш фан-клуб, — одно из самых интернациональных сообществ. На наших фан-секторах собираются люди со всех уголков мира. Например, в 2025 году были представители из 23 стран. Но всех нас объединяет любовь к киберспорту", — рассказал нам основатель фан-клуба NAVI, генеральный директор UESF Андрей Грищенко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что национальная сборная Украины по киберспорту готовится к выступлению на Esports Nations Cup 2026, одном из крупнейших международных турниров среди национальных команд.

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