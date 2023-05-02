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"Клинический случай". Путина за "зашкаливающий цинизм" затравили российские болельщики

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
3,0 т.
'Клинический случай'. Путина за 'зашкаливающий цинизм' затравили российские болельщики

Президент России Владимир Путин заявил, что международные спортивные чиновники вредят олимпийскому движению. Высказывания главаря Кремля не нашли отклика у соотечественника, которые в интернете устроили ему обструкцию.

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"Не буду говорить, что и как делают международные спортивные чиновники, которые часто, к сожалению, пренебрегают принципами олимпизма. Но Бог с ними. Они только, к сожалению, наносят ущерб этим олимпийскому движению, которое должно быть связующим звеном между народами и странами, тем более – в условиях конфликтов", – сказал Путин на совещании с кабмином.

В комментариях российскому диктатору напомнили о том, кто на самом деле "помогает" олимпийскому движению.

"Владимир Владимирович, развязавший спецоперацию в Грузии в 2008 году в день открытия Олимпиады в Пекине, организовавший Крымскую весну в 2014 году аккурат после олимпиады в Сочи, проводящий СВО в 2022 году через 4 дня после закрытия олимпиады в Пекине, как никто делает все для развития олимпийского движения".

"Клинический случай". Путина за "зашкаливающий цинизм" затравили российские болельщики

Юзеры возмущены таким пассажем своего лидера.

"Все дурачком прикидывается, типа ничего плохо не сделал и просто так отстранили"

"Клинический случай". Путина за "зашкаливающий цинизм" затравили российские болельщики

Другие пользователи прямо называют слова Путина лицемерием.

"Если не будешь говорить, то не говори. Лицемерие зашкаливает", "Да он в танке. Клинический случай", "В Украине города разрушают и не только, а он ноет по поводу "вреда олимпийскому движению". Цинизм зашкаливает"

"Клинический случай". Путина за "зашкаливающий цинизм" затравили российские болельщики
"Клинический случай". Путина за "зашкаливающий цинизм" затравили российские болельщики
"Клинический случай". Путина за "зашкаливающий цинизм" затравили российские болельщики

Также любители спорта из РФ стебутся над фразой "бог с ними", вспоминая скандальный клип исполнителя SHAMAN на Красной площади.

"Клинический случай". Путина за "зашкаливающий цинизм" затравили российские болельщики

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