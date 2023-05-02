Президент России Владимир Путин заявил, что международные спортивные чиновники вредят олимпийскому движению. Высказывания главаря Кремля не нашли отклика у соотечественника, которые в интернете устроили ему обструкцию.

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"Не буду говорить, что и как делают международные спортивные чиновники, которые часто, к сожалению, пренебрегают принципами олимпизма. Но Бог с ними. Они только, к сожалению, наносят ущерб этим олимпийскому движению, которое должно быть связующим звеном между народами и странами, тем более – в условиях конфликтов", – сказал Путин на совещании с кабмином.

В комментариях российскому диктатору напомнили о том, кто на самом деле "помогает" олимпийскому движению.

"Владимир Владимирович, развязавший спецоперацию в Грузии в 2008 году в день открытия Олимпиады в Пекине, организовавший Крымскую весну в 2014 году аккурат после олимпиады в Сочи, проводящий СВО в 2022 году через 4 дня после закрытия олимпиады в Пекине, как никто делает все для развития олимпийского движения".

Юзеры возмущены таким пассажем своего лидера.

"Все дурачком прикидывается, типа ничего плохо не сделал и просто так отстранили"

Другие пользователи прямо называют слова Путина лицемерием.

"Если не будешь говорить, то не говори. Лицемерие зашкаливает", "Да он в танке. Клинический случай", "В Украине города разрушают и не только, а он ноет по поводу "вреда олимпийскому движению". Цинизм зашкаливает"

Также любители спорта из РФ стебутся над фразой "бог с ними", вспоминая скандальный клип исполнителя SHAMAN на Красной площади.

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