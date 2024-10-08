Чемпионку России убил клещ

Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла от укуса клеща в возрасте 35 лет. сообщает Федерация Альпинизма Свердловской области. Власова в феврале 2024 года выиграла первенство страны в скоростной парной гонке.

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"В ледолазной семье трагедия, вчера скоропостижно скончалась скоростница-кировчанка Власова Алена", говорится в тексте. У неё остались 10-летняя дочь и муж", – говорится в сообщении.

По информации Фонтанки, в начале июня Алену укусил клещ, когда она была на даче у друзей, уточнили в Федерации.

На следующий день в больнице она узнала, что клещ был заражен — энцефалит. К концу июня у нее возникли осложнения (менингиальный энцефалит), далее последовала реанимация, кома, 3 месяца на ИВЛ, пневмония с поражением лёгких 70% и 5 октября — смерть.

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