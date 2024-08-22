'Классно швыранули'. Россию не пустили в Китай на чемпионат мира

Российские спортсмены пропустят юниорский чемпионат мира по велотреку, который стартовал накануне в китайском Лояне. Как сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов, такая ситуация сложилась из-за проблем с визами.

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Федерация надеялась, что успеет отправить команду на оставшиеся дни турнира, который завершится 26 августа.

"К сожалению, юниорский чемпионат мира мы пропускаем. Там возникла проблема с визами. Был запас времени, но случилась накладка – нам прислали просроченную лицензию организации принимающей стороны, процесс затянулся, потом в Китае был праздник. В итоге уже не успели и пропускаем этот старт", – объяснил Екимов в интервью МатчТВ.

В комментариях российские болельщики не сдерживают эмоций, комментируя "дружбу с Китаем", о которой трубят пропагандисты.

"Да хорошо работаем.Классно нас китайцы швыранули! Сколько разговоров о дружбе", "Ещё одни в список недружественных, да что ты будешь делать?", "Кто там хотел поворота на восток, ну как вам поворотец? Всё устраивает?" – пишут юзеры.

Напомним, что до этого сборную России не пустили в Глазго на взрослый чемпионат мира по велоспорту, который прошел в августе 2023-го. В крупнейшем городе Шотландии в рамках одного турнира разыграли медали как на треке, так и на шоссе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее двукратного чемпиона Олимпиады по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева не пустили в Румынию на чемпионат Европы.

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