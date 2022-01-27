Украинцы задыхались из-за химии, а китайцы убегали, как от прокаженных. Тренер скелетонистов удивлен подготовкой к Олимпиаде-2022

Перед Олимпиадой-2022 первый скелетонист Украины Владислав Гераскевич освоил новый скелетон, чтобы побороться в Пекине за самые высокие места. Вот только главный тренер нашей сборной Михаил Гераскевич переживает по поводу проверок китайцев на коронавирус, которые психологически давят на спортсменов и могут помешать выступить на Играх.

В разговоре с OBOZREVATEL Гераскевич рассказал про химическую обработку в Китае, из-за которой очень тяжело дышать. Также он отметил стремление Владислава занять первое место на своей второй Олимпиаде и завидное самообладание 23-летнего спортсмена.

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– Владислав даже если волнуется, то очень профессионально умеет подавлять свои страхи. Хотя, конечно, есть страх перед каждым заездом, потому что это большие скорости, опасность для жизни и переживание за результат. Но Влад умеет совладать со своими эмоциями и брать себя в руки в ответственный момент. Он это уже ни раз показывал, когда финальный заезд получался лучше, чем у многих соперников.

– Насколько вы переживаете по поводу трассы в Пекине, которая до конца не изучена?

– Трек технически очень сложный, и это проблема. Мы провели на нем достаточно времени. Но Влад тогда тренировался на другом скелетоне. А после приезда из Китая мы его изменили. Надеюсь, что Влад сможет совладать со своим новым скелетоном на этом треке.

– Да, Владислав говорил, что еще привыкает к скелетону. А в чем его особенности?

– Это другой производитель и другая идея заложена в скелетон. Другая жесткость и работа, другое соотношение отдачи скелетона при прохождении трека. И он совсем по-другому едет. Мы же боремся не за то, чтобы доехать до финиша, а за сотые доли секунды. И именно в этих сотых новый скелетон совсем другой.

– Если брать начало сезона Владислава и его старты уже в январе, то прогресс просто сумасшедший. Недавно он занял уже шестое место на этапе Кубка мира, показав одну из лучших вторых попыток.

– В начале сезона мы только-только пересели на новый скелетон, и Влад его не чувствовал, поэтому у нас были такие результаты. К тому же два первых этапа Кубка мира прошли на австрийском Иглсе. И как всем известно, что результат на этом треке зависит от стартового разгона. А у нас стартовой эстакады в стране до сих пор нет, поэтому мы имели проблемы с разгоном и проблемы по езде, потому что Влад не чувствовал этот трек.

Ну опять-таки отставание в 6 десятых секунды от лидера, и это 21-22 место – было очень странно по сравнению с результатами прошлого сезона. Ранее этого хватала, чтобы иногда заходить в топ-10. А тут мы даже не зашли во второй заезд. Это произвело впечатление и было как ведро холодной воды нам на голову.

Но ничего, со временем Влад нашел себя на этом скелетоне. Например, 6 место в Сигулде. И этот результат мог быть и выше, если бы погода была такой, как за сутки до гонки, когда был минус и абсолютно одинаково тяжелый лед для всех соперников. Влад на тренировках показывал гораздо лучшее время, чем на соревнованиях, когда был плюс, дождь и туман, и лед на трассе превратился в мягкий творожок.

21-я стартовая позиция Владислава не оставляла никаких шансов показать высокий результат в первом заезде. Но второй заезд продемонстрировал потенциал Влада, когда он показал второе время. Лучше было только у латвийского спортсмена Томаса Дукурса. Тогда Влад показал и лучше время на разгоне, и абсолютно лучшую скорость, что говорит про потенциал Владислава бороться за самые высокие позиции в мире.

– Не секрет, что сейчас по всему миру строгие ограничения из-за пандемии. А Китай вообще переплюнул всех по строгости мер. Владислав уже научился абстрагироваться от всего этого? Не отразится ли это на результатах в Пекине?

– Психологически очень тяжело, когда тебя постоянно во всем ограничивают. И китайцы очень больно берут ПЦР-тесты. Они максимально далеко лезут в горло, потом крутят там, считают до 10 и только потом вынимают. И все твои крики и предостережения на них не влияют. Это биороботы, у них вообще нет никаких эмоций.

Плюс мы столкнулись в Китае с тем, что очень небольшое количество обслуживающего персонала владеет английским. Они общаются исключительно на китайском, из-за чего возникают проблемы. И нас поразило, что они абсолютно не заинтересованы в том, чтобы помочь нам решить все трудности и технические вопросы, которые возникают.

А чисто ковидные сложности – очень много химии, которая через несколько дней после начала поездки уже мешала дышать. Там маска нужна, чтобы не от ковида защищаться, а от химии. И она была абсолютно везде. Нас час везли из отеля на трек, и все это время мы ею дышали. Наше сиденья были влажные от обработки. И вся одежда была в этой белой химии.

И в аэропорту нас встречали, как астронавты, в своих костюмах и смотрели на нас, как на прокаженных. И убегали, когда мы подходили ближе. В аэропорту выделили для иностранных спортсменов отдельный терминал, где все было абсолютно белое и невозможно было дышать. И на протяжении всего перелета стюардессы были в этих скафандрах.

Все это психологически сильно давит. И нет той атмосферы праздника или открытости, как бывает на Олимпиадах. Чувствуешь, что попал в какую-то тюремную лабораторию, и ты там – подопытный кролик. С тобою могут сделать все, что угодно. Могут сделать, что у тебя позитивный тест и в любой момент убрать с соревнований. Вот так технично, исходя из ковидных ограничений.

И когда ты чувствуешь, что в любой день можешь получить позитивный результат теста, потому что так им захотелось, а ты абсолютно бесправный, то это накладывает серьезный отпечаток.

– Никогда не сожалели, что Владислав стал скелетонистом, ведь в нашей стране он – первопроходец и на его пути столько препятствий? Например, как тренер стронгменов, вы могли бы помочь ему стать успешным силачом.

– Скелетон – это более тонкий вид спорта, более тонкие ощущения, где нужны серьезные знания по физике и ее понимание. Плюс скелетон – это олимпийский вид спорта. Когда мы приехали на Игры в Пхенчхан четыре года назад, то увидели, что ни одни соревнования, на которых я побывал, не идут ни в какое сравнение с Олимпиадой по ее масштабу, популярности и крутости. А я был и на "Арнольд Классик", и на различных чемпионатах мира.

Я очень рад, что Влад занимается скелетоном, и у него есть все необходимое, чтобы быть лучшим в мире. Он достаточно быстрый на беговой дорожке. А если в Украине появится стартовая эстакада, он покажет это и на льду.

Влад быстрый в пилотировании, быстро думает и принимает решения. Очень тонко чувствует и давление, и езду. Он настроен на свое развитие, развитие скелетона в Украине и развитие федерации. Он нашел свое место. Я это вижу и с удовольствием ему помогаю.

– Так, а что все-таки с этой многострадальной и такой необходимой стартовой эстакадой?

– За последние лет пять, особенно после Олимпийских игр-2018, мы услышали столько обещаний и от спортивного руководство, и от бизнесменов, и от политиков. Мол, вы тренируйтесь, ребята, выигрывайте медали, а мы будем все строить. Но до сих пор абсолютно ничего не построено. И навить те люди, для которых это карманные деньги, не сдержали слово.

Мы разочарованы таким отношением, но до последнего верим, что нынешний министр поможет нам в решении этого вопроса. Он лично дал мне обещание, что сделает все возможное, чтобы наконец-то у нас появилась эта стартовая эстакада в Киеве. А тренировки надо проводить хотя бы три-четыре раза в неделю на постоянной основе.

– Впервые на Олимпиаде от Украины выступит девушка-бобслеистка – Лидия Гунько. К сожалению, на просмотр трассы в Китае не смогли доставить ее монобоб. Как это отразится теперь на выступлении Лидии?

– Конечно, очень серьезно. Потому что там у Лиды было бы более 40 заездов, а это очень существенно. В теории она знакома с треком, много времени провела на нем с Владиславом, они ходили по трассе в разрешенное время. Влад много рассказывал ей о своем опыте, она сняла на видео много заездов других бобслеистов. Но ни одна теория не может сравниться с собственными ощущениями и собственными линиями.

И конечно, Лидии не хватит тех 10 тренировочных заездов перед соревнованиями в Китае, чтобы ощутить трек. Он очень специфический – много контрнаклонов, много хитрых виражей. Есть виражи с серьезным давлением, там большая скорость. Но мы надеемся, что Лида в очередной раз найдет в себе силы и докажет, что она там не случайно.

– Китайцы, наверное, около 1000 спусков на своем треке уже сделали...

– А, может, и больше. Мы слышали, как в Китае проходили соревнования. Никто никого не жалел, все работали на убой, потому что там серьезная селекция. Очень много желающих и серьезное финансирование. За первое место на чемпионате Китая по скелетону дают 30 000 долларов. Таких призовых у нас на чемпионатах мира нет.

Слышали, что парень, который стал третьим на чемпионате Китая хотел совершить самоубийство. Потому что мэр города пообещал ему за победу дом в его родном городе.

Бюджет федерации у них 5 млн долларов в год, а это лучшие тренеры, лучшая техника и экипировка. На соревнованиях возле каждого спортсмена свой физиотерапевт, тренер по спринту, тренер по линиям. В команде был отдельный человек, который отвечал за питание и так далее.

А в нашем случае я – и водитель, и повар, и массажист, и тренер. Хорошо хоть сейчас у нас есть физиотерапевт Александр Лавренюк, который очень сильно помогал. Но это не идет ни в какое сравнение с той мощной командой, с которой нам сейчас предстоит соревноваться.

– Какую цель ставите перед Владиславом на Олимпиаде?

– Прежде всего, я всегда говорю ему: "Проедь так, чтобы ты сам был доволен". А что касается задач, то мы рассчитываем на первое место. Ведь если ты не хочешь первое место, то для чего тогда ехать на Олимпиаду?

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина завоевала историческую олимпийскую лицензию в Пекин-2022 в скелетоне.