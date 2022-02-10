Китайский американец Чен взял 'золото' Олимпиады в фигурном катании

На зимних Олимпийских играх в Китае 10 февраля завершился первый розыгрыш медалей в фигурном катании. 22-летний американец Натан Чен после мирового рекорда в короткой программе уверенно победил и в произвольной, завоевав "золото".

Во втором выступлении трехкратный чемпион мира набрал 218,63 балла, значительно опередив трех японцев – Юму Кагияму (201,93), Юдзуру Ханю (188,06) и Сому Уно (187,10). Чен – выходец из семьи китайский эмигрантов в Солт-Лейк-Сити, пятый ребенок в семье.

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Двукратный олимпийский чемпион Ханю, хоть и стал третьим в произвольной программе, по сумме двух видов оказался вне пьедестала – на четвертой позиции. Серебряная медаль досталась Кагияме, бронзовая – Уно.

Единственный украинец в мужском катании Иван Шмуратко показал 24-й результат и во втором прокате (127,65), и в сумме. Для 20-летнего киевлянина, который пропустил командный турнир из-за карантина, нынешняя Олимпиада стала дебютной.

Для сборной США "золото" Чена оказалось третьим в Пекине и подняло ее с седьмого на четвертое место в медальном зачете Олимпиады-2022.

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