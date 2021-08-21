Кенийская легкоатлетка взяла высоту необычным способом, который не использовался 60 лет
Кенийская легкоатлетка Зедди Чонгво произвела настоящий фурор на чемпионате мира U-20, который проходит в Найроби. 17-летняя Чонгво в секторе для прыжков в высоту взяла планку, прыгнув ногами вперед.
Зедди, для которой эти соревнования стали дебютными в карьере, начала квалификацию с отметки 164 см и преодолела ее с первого раза.
Следующая высота была 169 см, но кенийка ее взять не смогла, провалив все три попытки. В результате Чонгво заняла последнее 17-е место и не вышла в финальную часть соревнований.
Стоит отметить, что техника "ногами вперед" была популярна до 1968 года, когда американский легкоатлет Дик Фосбери совершил революцию, прыгнув вперед спиной.
Это позволило ему стать олимпийским чемпионом, а техника "фосбери-флоп" после небольшого переходного периода, когда она соседствовала с "ногами вперед" и "ножницами", стала основной для всех прыгунов на планете.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Олимпиаде-2020 украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "бронзовую" медаль, покорив планку на отметке 2 метра.
После этого украинка сфотографировалась в обнимку с победительницей соревнований – россиянкой Марией Ласицкене. Это вызвало большой скандал в Украине.