Кенийская легкоатлетка взяла высоту необычным способом, который не использовался 60 лет

Кенийская легкоатлетка Зедди Чонгво произвела настоящий фурор на чемпионате мира U-20, который проходит в Найроби. 17-летняя Чонгво в секторе для прыжков в высоту взяла планку, прыгнув ногами вперед.

Зедди, для которой эти соревнования стали дебютными в карьере, начала квалификацию с отметки 164 см и преодолела ее с первого раза.

Следующая высота была 169 см, но кенийка ее взять не смогла, провалив все три попытки. В результате Чонгво заняла последнее 17-е место и не вышла в финальную часть соревнований.

Стоит отметить, что техника "ногами вперед" была популярна до 1968 года, когда американский легкоатлет Дик Фосбери совершил революцию, прыгнув вперед спиной.

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Это позволило ему стать олимпийским чемпионом, а техника "фосбери-флоп" после небольшого переходного периода, когда она соседствовала с "ногами вперед" и "ножницами", стала основной для всех прыгунов на планете.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Олимпиаде-2020 украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "бронзовую" медаль, покорив планку на отметке 2 метра.

После этого украинка сфотографировалась в обнимку с победительницей соревнований – россиянкой Марией Ласицкене. Это вызвало большой скандал в Украине.