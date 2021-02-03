Каспаров о каналах Медведчука: Зеленский запретил "троянских коней" российского ТВ

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поддержал решение Владимира Зеленского ввести персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и его каналов 112, NewsOne, ZIK.

Российский оппозиционер уверен, что это хороший пример Западу, как стоит поступать с пропагандистами из РФ.

"В Украине президент Владимир Зеленский запретил три "троянских коня" российского телевидения. Это хороший пример того, что должно произойти на Западе с пропагандистскими агентствами Russia Today и Sputnik", – написал в Twitter Каспаров.

По мнению, великого шахматиста, тут вопрос свободы слова очень важен, но есть одно "но".

"Использование враждебными диктатурами украинских вещательных платформ для подрыва украинской нации и распространения дезинформации среди украинцев – это самоубийство. Это верх лицемерия, когда пропутинские СМИ жалуются на свободу слова, в то время когда армия и полиция давит россиян за то, что они вышли на мирный протест. А СМИ контролируются государством, и вас могут посадить в тюрьму за твит", – подытожил Каспаров.

Ранее Каспаров отметил, что протестные митинги, которые прошли в России, говорят о том, что страна находится в агонии. И даже президент РФ Владимир Путин не знает, когда все закончится. Каспаров заявил, что любая диктатура всегда сталкивается с падением.