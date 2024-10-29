Касается Харлан: в РФ назвали подарком всему миру захват россиянином власти в FIE

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков назвал подарком для Международной федерации фехтования (FIE) выдвижение в ее президенты олигарха Алишера Усманова. Близкий к кремлевскому диктатору Владимиру Путину миллиардер уже возглавлял организацию с 2008 года, когда после вторжения страны-агрессорки в Украину решил оставить свой пост.

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В комментарии пропагандисткам с телеканала "Матч ТВ" Колобков выдал дичь о том, что в фехтовании, где намерены продолжать выступать Ольга Харлан, молятся на возвращение Усманова. По словам чиновника, дела в FIE после ухода россиянина якобы идут плохо, чему нет никаких подтверждений.

"Это подарок для международной федерации. За те полтора года, что Алишер Бурханович не принимает участия в делах международной федерации, обстановка там стала очень напряженной. Управление ею деградирует. Усманов не только финансировал, но и создал очень сильную и конкурентоспособную федерацию. Все федерации конкурируют между собой. Если Международная федерация за него не проголосует, это будет величайшая ошибка. Надеюсь, им хватит ума единогласно его поддержать. У него максимально большие шансы на победу. Других альтернатив не вижу", – сказал Колобков.

Ранее фехтовальщица из Тернополя Елена Кривицкая призналась, что часто сталкивается с угрозами со стороны россиян, которые напоминают ей о месте ее рождении – Ростове.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская фехтовальщица Юлия Бакастова не будет бойкотировать поединки против российских спортсменов на международных турнирах.

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