Участник городских и областных соревнований Волгограда, член юношеской сборной России по карате Артем Павлущенко, являвшийся выпускником Московского общевойскового командного училища, был ликвидирован Вооруженными силами Украины. 26-летний оккупант был лейтенантом отряда "Шторм-Z", который находился на границе Донецкой области.

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Как сообщают пропагандистские ресурсы РФ, в ночь с 17 на 18 марта ВСУ накрыли позиции Павлущенко минометным огнем.

Спортсмен получил ранения, но якобы остался, чтобы помочь раненым товарищам. Во время их эвакуации он получил множественные ранения и скончался в госпитале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля на Донбассе силами украинской армии был ликвидирован генеральный секретарь Федерации карате-кекусинкай России (ФКР) Сергей Увицкий.

До этого ВСУ утилизировали защитника футбольного клуба "Рубин" из Брянской области. 36-летний спортсмен был призван по мобилизации, но провел на фронте совсем немного времени.

15 октября стало известно о гибели оккупанта из Забайкалья Бимбы Цыденжапова. Россиянин в 2017 году окончил могойтуйскую школу, был призером региональных, окружных соревнований по легкой атлетике и футболу, неоднократно получал звание "Лучший бомбардир".

До этого в Украине был ликвидирован 26-летний российский военный Алексей Бакулев, который в 2017 году в составе сборной России стал чемпионом мира по танковому биатлону, а в 2019 году получил Кубок армии.

21 мая в нашей стране был ликвидирован чемпион по танковому биатлону Сергей Бронников. 30-летний уроженец города Борзя Забайкальского края служил в 36-й отдельной гвардейской Лозовской Краснознаменной мотострелковой бригаде. ​

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