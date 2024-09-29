Капитан сборной Украины по футзалу рассказал, что делали с ним россияне в Херсоне и на блокпосту

Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма рассказал свою историю выживания во время войны.27-летний херсонец смог выбраться из оккупированного города в начале полномасштабного вторжения России.

Видео дня

По словам спортсмена, россияне использовали его и других жителей, чтобы защититься от обстрелов ВСУ.

"Когда я уезжал из Херсона, это был самый трудный момент в жизни. Я посмотрел в окно и увидел, как захватчики на танках въезжают в мой город. Нам потребовалось четыре дня, чтобы покинуть страну, я сделал это вместе с двумя маленькими дочерьми. Русские использовали нас как живые щиты, чтобы украинские войска прекратили свою оборону; они прятались за нашими машинами, чтобы продолжить своё наступление", — цитирует Петра Marca.

Но жестокость российских оккупантов на этом не закончилась. Пройдя несколько блокпостов и минное поле, Шотурму и его семью остановили военные на контрольно-пропускном пункте. "Нас остановили и заставили раздеться, забрали всё, что у нас было", — объяснил украинский футзалист.

С февраля 2022 года сборная Украины не провела ни одного матча на своей территории. Кроме того, каждый раз, когда команда отправляется в другое место для игр, ей требуется около 24-36 часов, чтобы добраться до точки назначения.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футзалу в воскресенье, 29 сентября сыграет в четвертьфинале ЧМ-2024 против Венесуэлы.

24 сентября, в 1/8 финала подопечные Александра Косенко обыграли команду Нидерландов – 3:1.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!