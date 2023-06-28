'Какой кошмар! Вас заставили сделать это?' Жена Пескова выложила видео со своей дачи, став посмешищем в сети

Жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова показала свой приусадебный участок, а также кустарники, которые растут перед домом. Такое показушное видео вызвало бурную реакцию у подписчиков Татьяны Навки в Instagram.

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"Сколько здесь будет смородины...тут красная, а тут черная..это крыжовник...Так что если кто не знал, что я еще и хозяйка, то я еще и хозяйка", – многозначительно заявила 48-летняя олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Пользователи в комментариях высмеяли наряд Навки.

"Кокошник ещё к халату надеть для полного образа", "Что за претенциозная х*йня на ней надета?", - интересуются в интернете.

Также Татьяне напомнили про то, кто является причиной всех бед в Украине, а также поинтересовались откуда средства на всю эту роскошь.

"Возле Херсона были сады и много арбузов… спасибо твоему мужу и Ко!", "А скажи нам лучше товарищ Нафка, сколько на твой виноградник и на виноградники друзей Путина выделяется из бюджета страны... Видимо отдельной статьей расходов - Лучшие домохозяйства страны идиотов", – пишут в сети.

Подписчики назвали видео "кошмаром".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Навка цинично отреагировала на слова о том, что России бомбит страну, в которой она родилась. Бывшая фигуристка и жена Дмитрия Пескова отметила, что ее не волнует война в Украине и она не знает, что привело к вторжению РФ на территорию другого государства.

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