'Как же Харлан на*рала им в душу на 100 лет вперед'. Момент с российским комментарием стал вирусным в сети. Фотофакт

Момент с награждения турнира по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2024 обрел новую жизнь в интернете. В сети завирусился комментарий российского болельщика, который тот оставил под видео торжественной церемонии в Париже, где золотую медаль выиграла Ярослава Магучих, "серебро" досталось австралийке Олислагерс, а "бронзу" разделили Геращенко и Паттерсон.

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Фанат из РФ, высказывая свое мнение о результатах, не смог не вспомнить случившееся год назад на чемпионате мира по фехтованию в Милане. В июле 2023-го украинская фехтовальщица Ольга Харлан в 1/32 финала победила россиянку Анну Смирнову, после чего отказалась пожимать сопернице руку. В ответ представительница страны-агрессора устроила настоящий цирк, отказавшись покидать дорожку.

"У вас очень сильные сборные, но мне не понравился момент, когда ваша спорстменка не пожала руку нашей", – написал россиянин под видео.

"Как же Ольга Харлан на*рала им в душу еще на 100 лет вперед", – прокомментировал в соцсети Х пользователь danzo_fs. За сутки пост собрало более 40 тысяч просмотров и порядка 4 тысяч лайков.

Под постом украинцы не смогли сдержать эмоций.

"Пусть поблагодарит, что не плюнула", "Пусть благодарит, что это была не я. Потому что я бы стукнула в нее шпагой, случайно", "А мне не понравился момент, когда российские танки начали ебашить мой город", "Пусть поблагодарят, что не отрезала", – пишут наши соотечественники.

Напомним, что после матча Харлан и Смирновой в 1/32 чемпионата мира 2023 года в Милане представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен.

Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу. В результате FIE дисквалифицировала Харлан с ЧМ-2023, но на следующий день приостановила свое решение.

Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

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