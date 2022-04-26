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Авиабомба разбила бассейн Мариуполя, а теннисный центр Ирпеня в руинах: как выглядят после оккупантов спортивные объекты Украины

Елена Павлова
Другие виды спорта
10 минут
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Авиабомба разбила бассейн Мариуполя, а теннисный центр Ирпеня в руинах: как выглядят после оккупантов спортивные объекты Украины

За время войны, "атакуя только военные объекты", военные РФ разбили стадион в Чернигове, уничтожили авиабомбой бассейн в Мариуполе и почти сравняли с землей теннисный центр в Ирпене. И это не все спортивные комплексы и арены в Украине, которые пострадали от рук россиян.

OBOZREVATEL решил глянуть, как выглядели спортивные объекты в мирное время и после прихода "русского мира".

1. СТАДИОН ГАГАРИНА. Россия более месяца обстреливала Чернигов и бомбила город мощными неуправляемыми авиабомбами, забирая сотни жизней и нанося колоссальный ущерб инфраструктуре города. Попал под "денацификацию" и стадион клуба украинской Премьер-лиги "Десны".

Стадион "Десны" в мирное время.
Видео дня
Арена в Чернигове до разрушений.
Стадион Гагарина на закате.
Стадион в Чернигове до войны.

11 марта войска РФ практически превратили арену в руины, разрушив часть трибун и обстреляв административное здание. А по периметру поля остались огромные воронки от снарядов. Но после освобождения города на стадионе им. Гагарина состоялся первый футбольный матч в условиях войны между местными командами. А волонтеры как смогли убрали поле.​

Обстрелянный вход на стадион.
Воронки от российских снарядов.
Обломки вокруг футбольного поля.
Разрушенные трибуны стадиона "Десны".
Оккупанты пытались уничтожить стадион "Десны".

2. ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР. Наверное, сейчас нет ни одного человека, который не знает про трагедии в Ирпене и Буче. Не пощадили российские оккупанты и местные спортивные объекты. Так, от нового Теннисного центра федерации тенниса Украины в Ирпене остались обгоревшие развалины.

Теннисный центр в Ирпене в 2019 году.
Корты в Ирпене.
Теннисный центр в Ирпене до войны.
Теннисный центр находился в зеленой зоне.

Центр под Киевом был открыт в мае 2019 года. На его кортах проводили не только тренировки, но различные соревнования. А в апреле 2022-го на страничке объекта в Instagram сообщили, что он прекратил свое существование. К счастью, все сотрудники остались живы и здоровы.

Руины теннисного центра в Ирпене.
Теннисного центра больше нет.
Последствия "русского мира" в Ирпене.
Центр в Ирпене после обстрелов.

3. ЛЫЖНАЯ БАЗА. Атаки россиян на Чернигов не оставили и камня на камне от местной лыжной базы, где находилась специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва. В этом месте начинали свою карьеру многие украинские лыжники и биатлонисты. Сейчас полуразрушены все корпуса базы.

В Чернигове выросло много спортсменов.
Лыжная база в Чернигове до войны.
База летом.
Соревнования юных лыжников в Чернигове.

"Я ревела до 6 утра и у меня опустились руки. Сколько ракет, градов, пуль выпущено в территорию! Что стратегически увидели эти ублюдки в помещении? Они уничтожили помещение, в котором тренировались и росли чемпионы Европы, призеры Олимпиад. Здесь отдыхали ежегодно тысячи черниговцев", – написала в Facebook известная биатлонистка Нина Лемеш.

Разрушенная лыжная база.
База сильно пострадала .
Руины корпусов базы.
Обстрелянная лыжная база в Чернигове.

4. "АВАНГАРД". 1 марта в результате ракетного удара по телебашне в Киеве российские захватчики разрушили и спортивный комплекс "Авангард". Учебно-спортивный комплекс располагал несколькими залами и был базовой ареной столичной специализированной детско-юношеской спортивной школы по баскетболу.

СК "Авангард".
"Авангард" до российской ракеты.
Баскетбольный зал "Авангарда".

В свое время СК "Авангард" был домашней ареной хоккейного клуба "Сокол". А до прилета ракеты там занимались все желающие. Теперь обгоревшее строение стоит без оконных рам и стекол.

Беленюк показал пострадавшее здание СК "Авангард".
СК "Авангард" без окон.
Обгоревший комплект в Киеве.
СК "Авангард" после попадания ракеты.

5. БАССЕЙН "НЕПТУН". На карте Мариуполя не осталось живого места. Трагична и судьба бассейна "Нептун". В 2022 году после реконструкции должны были открыть единственный в Донецкой области крытый 50-метровый бассейн, где оборудовали разминочный зал, поэтому на базе комплекса могли тренироваться украинские прыгуны в воду.

Новое здание "Нептуна" до войны.
Шикарный бассейн в Мариуполе до 24 февраля.
"Нептун" после реконструкции.
Разминочный зал в бассейне.
Холл бассейна.

Во время обстрелов россиян в здании бассейна прятались беременные женщины и маленькие детки, на которых нелюди из РФ сбросили мощную авиабомбу.

"Нептун" после атак россиян .
На бассейн сбрасывали авиабомбы.
Разрушения с бассейне.

6. "ДОНБАСС АРЕНА". Если считать, что война России против Украины длиться с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской области, то нельзя не вспомнить и "Донбасс Арену". Один из лучших футбольных стадионов мира разваливается в так называемой "ДНР".

"Донбасс Арена".
Матчи на арене до 2014 года.
"Донбасс Арена" до войны.

Арена, на которой играли лучшие клубы Европы, летом и осенью 2014 года несколько раз попадала под обстрелы, был поврежден фасад и коммуникации. Но часть персонала "Шахтера", которая осталась в оккупированном Донецке, все восстановила. Но ни за полем, ни за парком вокруг стадиона никто в "ДНР", естественно не следит. Все зарастает бурьяном.

"Донбасс Арена" при "ДНР".
"Донбасс Арена" при "ДНР" потихоньку разваливается.
Парк вокруг "Донбасс Арена" при "ДНР" зарастает .
Обстрелянная арена в Донецке.
Разрушение на стадионе.
Поврежденные коммуникации на "Донбасс Арене".
"Русский мир" в Донецке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на разбомбленном стадионе в Чернигове провели первый футбольный матч после начала войны.