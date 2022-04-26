Авиабомба разбила бассейн Мариуполя, а теннисный центр Ирпеня в руинах: как выглядят после оккупантов спортивные объекты Украины

За время войны, "атакуя только военные объекты", военные РФ разбили стадион в Чернигове, уничтожили авиабомбой бассейн в Мариуполе и почти сравняли с землей теннисный центр в Ирпене. И это не все спортивные комплексы и арены в Украине, которые пострадали от рук россиян.

OBOZREVATEL решил глянуть, как выглядели спортивные объекты в мирное время и после прихода "русского мира".

1. СТАДИОН ГАГАРИНА. Россия более месяца обстреливала Чернигов и бомбила город мощными неуправляемыми авиабомбами, забирая сотни жизней и нанося колоссальный ущерб инфраструктуре города. Попал под "денацификацию" и стадион клуба украинской Премьер-лиги "Десны".

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11 марта войска РФ практически превратили арену в руины, разрушив часть трибун и обстреляв административное здание. А по периметру поля остались огромные воронки от снарядов. Но после освобождения города на стадионе им. Гагарина состоялся первый футбольный матч в условиях войны между местными командами. А волонтеры как смогли убрали поле.​

2. ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР. Наверное, сейчас нет ни одного человека, который не знает про трагедии в Ирпене и Буче. Не пощадили российские оккупанты и местные спортивные объекты. Так, от нового Теннисного центра федерации тенниса Украины в Ирпене остались обгоревшие развалины.

Центр под Киевом был открыт в мае 2019 года. На его кортах проводили не только тренировки, но различные соревнования. А в апреле 2022-го на страничке объекта в Instagram сообщили, что он прекратил свое существование. К счастью, все сотрудники остались живы и здоровы.

3. ЛЫЖНАЯ БАЗА. Атаки россиян на Чернигов не оставили и камня на камне от местной лыжной базы, где находилась специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва. В этом месте начинали свою карьеру многие украинские лыжники и биатлонисты. Сейчас полуразрушены все корпуса базы.

"Я ревела до 6 утра и у меня опустились руки. Сколько ракет, градов, пуль выпущено в территорию! Что стратегически увидели эти ублюдки в помещении? Они уничтожили помещение, в котором тренировались и росли чемпионы Европы, призеры Олимпиад. Здесь отдыхали ежегодно тысячи черниговцев", – написала в Facebook известная биатлонистка Нина Лемеш.

4. "АВАНГАРД". 1 марта в результате ракетного удара по телебашне в Киеве российские захватчики разрушили и спортивный комплекс "Авангард". Учебно-спортивный комплекс располагал несколькими залами и был базовой ареной столичной специализированной детско-юношеской спортивной школы по баскетболу.

В свое время СК "Авангард" был домашней ареной хоккейного клуба "Сокол". А до прилета ракеты там занимались все желающие. Теперь обгоревшее строение стоит без оконных рам и стекол.

5. БАССЕЙН "НЕПТУН". На карте Мариуполя не осталось живого места. Трагична и судьба бассейна "Нептун". В 2022 году после реконструкции должны были открыть единственный в Донецкой области крытый 50-метровый бассейн, где оборудовали разминочный зал, поэтому на базе комплекса могли тренироваться украинские прыгуны в воду.

Во время обстрелов россиян в здании бассейна прятались беременные женщины и маленькие детки, на которых нелюди из РФ сбросили мощную авиабомбу.

6. "ДОНБАСС АРЕНА". Если считать, что война России против Украины длиться с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской области, то нельзя не вспомнить и "Донбасс Арену". Один из лучших футбольных стадионов мира разваливается в так называемой "ДНР".

Арена, на которой играли лучшие клубы Европы, летом и осенью 2014 года несколько раз попадала под обстрелы, был поврежден фасад и коммуникации. Но часть персонала "Шахтера", которая осталась в оккупированном Донецке, все восстановила. Но ни за полем, ни за парком вокруг стадиона никто в "ДНР", естественно не следит. Все зарастает бурьяном.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на разбомбленном стадионе в Чернигове провели первый футбольный матч после начала войны.