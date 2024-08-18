Как выглядит подруга 'Нового Бубки', который побил два рекорда и выиграл Олимпиаду-2024. Фото

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал настоящей звездой Олимпийских игр 2024 года, установив два рекорда (олимпийский и мировой) и завоевав золотую медаль. Сразу после своего триумфа 24-летний легкоатлет подбежал к трибунам, где его ждала Дезире Ингландер – модель, с которой спортсмен встречается с 2020 года.

Видео дня

В одном из своих интервью 23-летняя уроженка Стокгольма признавалась, что не собиралась заводить серьезные отношения, так как после окончания школы хотела определиться со своим карьерным будущем.

Однако Дюплантис оставил ей трогательное послание, в котором объяснил, что уезжает в США.

"Позволь мне встретиться с тобой. Просто скажи "Да", – такое сообщение написал девушке спортсмен, и она согласилась.

OBOZ.UA предлагает своим читателям полюбоваться избранницей титулованного шведа.

Как сообщал OBOZ.UA, свой первый рекорд Дюплантис оформил в сентябре 2020-го на шестом этапе Бриллиантовой лиги. Тогда еще 20-летнему чемпиону Европы-2018 на стадионе в Риме покорилась планка на высоте 6,15 м.

Этот прыжок позволил Дюплантису побить достижение украинца Сергея Бубки, которое держалось 26 лет и было названо "вечным рекордом". В 1994 году Бубка прыгнул на 6,14 м. После этого шведа стали называть "новым Бубкой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!