Как выглядит 20-летний жених Магучих, который является сыном ее тренера. Фото

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих выходит замуж за Назара Степанова. Как рассказала Ярослава, свадьба запланирована на ближайшее время.

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Избраннику мировой рекордсменки 20. Он младше Роси на несколько лет и является сыном ее тренера Татьяны Степановой. Назар – профессиональный бегун и специализируется на коротких барьерных дистанциях.

Ранее на чемпионате Европы U-20 Назар побил юниорский рекорд Украины, пробежав дистанцию за 13.69 секунды.,

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В интервью OBOZ.UA Назад признался, что он влюблен в то, как Ярослава относится ко всему.

"Я видел, как она ведет себя на тренировках, как она ведет себя в жизни. И мне это нравилось, поэтому я влюбился в эти качества. Да, конечно, она еще и очень красивая, и я не мог пройти мимо такой девушки", - сказал Степанов.

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