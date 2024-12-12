В СССР хвастались украинским 'золотым' парнем и сломали ему жизнь: трагические судьбы звезд спорта – от первой красавицы тенниса до робота-бегуна

Спорт был одним из приоритетов СССР, но даже самые яркие звезды не были застрахованы от печального финала, ведь требовались лишь до тех пор, пока выигрывали награды и прославляли режим. А вот с болезнями они оставались один на один. Как, например, олимпийский чемпион по легкой атлетике Владимир Куц или "золотой" мальчик из сектора для прыжков в высоту Владимир Ященко.

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OBOZ.UA собрал несколько самых интересных и драматических историй украинских чемпионов, которые имели трагический финал.

Владимир Куц – легенда с военного корабля

Двухкратный олимпийский чемпион из Украины Владимир Куц до сих пор остается одним из самых выдающихся бегунов на длинные дистанции в истории легкой атлетики. Карьера уроженца села Алексино на Сумщине получилась стремительной и очень яркой. Однако организм, работавший на грани и беспощадная советская система, привели к смерти в 48 лет.

Лучший стайер мира середины 50-х начал бегать на финише Второй мировой войны, в 1945 году, когда служил матросом на Балтийском флоте. При этом в 1943 году 16-летний парень приписал себе два года, чтобы отправиться на фронт, и дослужился до звания старшины первого ранга, ему доверяли командовать артиллерийским расчетом.

Но как позже рассказывал близкий друг легкоатлета Владимир Казанцев, ужасы войны отразились на психике украинца, которого фактически до конца жизни мучили кошмары: "Однажды мы возвращались на теплоходе из Швеции после победного выступления, и Володя рассказал мне неожиданную вещь. Он служил тральщиком мин. того времени ему чуть ли не каждую ночь снились кошмары, в которых мины уплывали из дна и разрывали людей на куски. Честно говоря, я был поражен..."

А профессиональная карьера легкоатлета, который родился в Харьковском округе и жил там в армию, стартовала только в 1951 году. В то же время он начал готовиться под руководством тренера Леонида Хоменкова и показывать первые результаты.

В 1953 году Куц впервые стал чемпионом СССР, после чего начал штамповать победы и на международных стартах. А подтвердил свой статус мирового лидера на Олимпиаде-1956, выиграв дистанцию 5000 и 10 000 метров. Хотя за прямолинейный стиль бега Куца спортивные обозреватели называли "роботом" и "человеком-машиной"... А одна из мельбурнских газет откровенно не верила в него: "Сможет ли "робот" победить спортсменов-мыслителей?" "Нет, в хитроумной борьбе такие спортсмены, как Куц, победить не могут".

Главный конкурент Куца британец Гордон Пири был просто раздавлен: "Он убил меня скоростью и изменением темпа. Он слишком хорош для меня. Я бы никогда не смог бежать так быстро. Я никогда не смог бы избить Владимира Куца!"

Представители советской команды потом рассказывали, что после 10 000 метров Куц едва мог стоять на ногах, не только бегать, а вместо ногтей была синяя опухоль. Но его уговорил стартовать на "пятерке" глава советской делегации, пообещав даже генеральскую пенсию. И за первой олимпийской победой представителя СССР 28 ноября последовала золотая медаль на 5000 метров.

После Олимпиады в Мельбурне врачи обнаружили у него повышенную проницаемость капилляров ног, но даже с таким диагнозом он еще соревновался до 1959 года и установил мировой рекорд на 5000 м, продержавшийся 8 лет – 13.35,0.

Но в 1959-м карьера стайера завершилась так же быстро, как и началась. Ведь бегун страдал из-за сильных болей в животе и ногах, вызванных обморожением во время прохождения службы на Балтийском флоте. К тому же Владимир крайне болезненно переживал развод с первой женой.

Его состояние ухудшало алкоголь, и в 1973 чемпион пережил инсульт. А два года спустя в возрасте 48 лет Куц умер от передозировки снотворного, которую он, вероятно, запил водкой. Считается, что это самоубийство.

"Куц – это не машина. Его мозг столь же прекрасно подготовлен, а его мышление столь же совершенно, как и его тело", – писал об украинце журналист Роджер Баннистер.

Марина Крошина: "Я не совпадала с клише советского чемпиона"

Украинская теннисистка с казахстанскими корнями Марина Крошина была настоящей красавицей и одной из самых одаренных спортсменок своего поколения. В 1971 году она стала чемпионкой юношеского Уимблдона и подавала большие надежды. При этом в СССР ее постоянно критиковали за "антисоветскую" манеру игры. А жизнь Марины закончилась очень трагически...

Крошина родилась в Алма-Ате в 1953 году. Ее отец художник-архитектор, мечтал, что дочь пойдет по его стопам и выберет мольберт и кисть. А мама Марины была успешной в Средней Азии шахматисткой. И хотя в шахматах теннисистка не очень разбиралась, однако отмечала, что от мамы ей достался вкус комбинационной игры, тщательного предматчевого анализа и умения собраться в самые важные моменты.

Чтобы улучшить свою игру, юная Крошина перебралась в Киев и осталась в Украине навсегда. В 1971 году 18-летняя Марина стала чемпионкой юношеского Уимблдона, заработав в Великобритании свой первый гонорар, да еще и в фунтах стерлингах.

"За победу мне вручили миниатюрный серебряный кубок, на котором было выгравировано не мое имя, а только – Wimbledon 1971 Girls Invitation Competition Winner, и "астрономическую" сумму денег – 20 фунтов! Это был мой первый теннисный гонорар, и я смогла купить десяток корзин знаменитой клубники со сливками", – вспоминала Крошина в книге "Теннисные былицы".

Крошину ценили за ее бескомпромиссность и борьбу до последнего мяча. Она стала четырехкратной чемпионкой Европы, выиграла Универсиаду и дошла до полуфинала Открытого чемпионата США. Знаменитая американская теннисистка Крис Эверт после своего поединка с Крошиной как-то пожаловалась: "Что за чертенок! Куда не ударишь - а она уже там, ждет мяч!".

Но власти СССР не очень любили Крошину за ее "антисоветский" стиль: "Я не совпадала с клише советского чемпиона: отсутствие атлетизма ("гладит мяч, как кошка лапой"), шахматно-интуитивная манера игры, приверженность задней линии и даже походка оказались идеальной мишенью для критики. Только хватка не вызывала сомнений".

Однако мужчины были в восторге от миниатюрной блондинки. Перед волшебством Марины не устоял смолоду даже известный режиссер Никита Михалков. Но роман Крошиной и Михалкова закончился, когда его забрали в армию. К тому же она не рассматривала будущего путиниста в качестве мужа: "Просто не хотела связывать жизнь с человеком, отдельные черты которого не могла принять..."

И однажды на турнире в Донецке встретила любовь своей жизни. На корте теннисистка получила травму и упала и уже сквозь слезы увидела, как к ней подошел высокий стройный брюнет в голубой рубашке и лакированных туфлях, поднял и на руках вынес из кортов. Сначала Лоллий Сирота стал ее личным врачом, а затем Марина вышла за него замуж и прожила вместе 27 лет.

После окончания карьеры Крошина стала востребованным тренером, писала книги для теннисистов, но жизнь затмила болезнь. Подруги вспоминали, что теннисистка боялась боли и смерти, но долго мужественно терпела. Однако 4 июля 2000 года выбросилась из окна квартиры в Киеве, когда в соседней комнате находились муж Лоллий, родная сестра, племянница и сиделка.

Владимир Ященко – удивительный гений, которого загнали власти СССР

Гениальный прыгун в высоту Владимир Ященко должен штамповать рекорды и выиграть не одну Олимпиаду, однако крест на карьере талантливого легкоатлета поставили каприз власти и некомпетентность советских врачей, а окончательно погубил алкоголь. На момент смерти чемпиона Европы было всего 40...

Парень из Запорожья пришел в легкую атлетику в 12 лет. Высокий и худощавый, но очень атлетический – в 16 лет выбегал с двух минут на 800-метровке, летел за отметку в 11 метров в тройном прыжке, толкал ядро на 18 и прыгал в высоту на 203 см. Под руководством Василия Телегина Владимир прибавлял от старта к старту и вскоре попал в юношескую сборную СССР.

В 1976-м 17-летний украинец установил мировой рекорд для юниоров, перемахнув через 222 см. Но настоящий фурор Ященко произвел 2 июля 1977 во время матчевой встречи юниорских сборных США и Союза в Ричмонде. В Америке Владимир установил сразу три рекорда: сначала повысил мировой среди юниоров до 227 см, через несколько минут обновил показатель для взрослых в Европе – 231 см, а затем на сантиметр превзошел мировой рекорд Дуайта Стоунза – 233 см.

Это было невероятно, зрители не верили своим глазам, глядя на выступление 18-летнего юноши. Толпа в Ричмонде разрывала уникального чемпиона, который был еще и красив. Владимира завалили цветами, брали автографы, а одежду, в которой он выступал, растягивали на сувениры.

"Это был талантище милостью Божией. Гений, чистый гений! По сути, он взлетал где-то на 2,50, но из-за технических ошибок брал меньше, чем на самом деле мог. А сколько он мог - одному Богу известно. Во всяком случае, я этого так и не понял, хотя кое-что в прыжках понимаю", – рассказывал тренер Владимир Дячков, который готовил олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту Валерия Брумеля.

Схождение атлета продолжилось 12 марта 1978 года на зимнем чемпионате Европы в Милане, где 19-летний прыгун преодолел высоту 235 см и установил новый мировой рекорд для залов. А 16 июня того же года в Тбилиси улучшил свой мировой рекорд для открытых стадионов, перелетев 234 см.

Ященко рассматривался как главный претендент на "золото" Олимпиады-1980 в Москве, и спортивное руководство Союза взяло его на контроль, наблюдая чуть ли не за каждым шагом парня. Тренеры сборной представило свой план соревнований для Владимира, который отличался от составившего его личный наставник.

Украинец выиграл три чемпионата Европы, причем последний – за год до Игр и, по плану Телегина, должен был взять паузу. У Владимира болело колено и участвовать во всех турнирах он просто физически не мог. Но это не волновало руководство СССР, использовавшее спортсменом как метод идеологической борьбы и пропаганды коммунизма.

Спортком заставил прыгуна отправиться еще и на Кубок мира-1979, чтобы похвастаться своим "золотым" мальчиком перед конкурентами, а итальянцы буквально заболели украинцем, омрачившим даже звезд футбола и Формулы-1. Но повреждения никуда не делись. И во время отборочного старта в Вильнюсе, куда запорожец приехал без тренера, повредил связки колена на толчковой ноге.

Владимиру нужно было срочно оперировать, но он панически боялся советских врачей: "Они меня зарежут. Они ничего не умеют. Не знаю, кто мне поможет". И словно предсказал трагедию. Ведь первая операция действительно прошла неудачно. Как и друга. Зря, которую провела Зоя Миронова, считавшаяся основателем спортивной травматологии в СССР.

Стрибуна нужно было спасать и везти за границу. Его уже ждали в Зальцбурге, но советская сторона отказывалась давать деньги. Владимиру не сразу разрешили выезд, даже когда австрийка Анна-Лиза Прокоп предложила оплатить операцию Ященко в клинике знаменитого ортопеда Ганса Баумгартнера.

А сам Баумгартнер после работы с Владимиром разнес врачей из СССР. Мол, так называемые советские специалисты фактически уничтожили колено легкоатлета. И собрать его удалось буквально чудом. Об Олимпиаде-1980 пришлось забыть, к своим прошлым показателям Владимир уже не вернусь и ушел из спорта в 24 года...

Нереализованность огромного потенциала и забвения надломили Владимира и нанесли глубокую душевную травму. Он прошел службу в армии, работал в детской спортивной школе и был награжден медалью за выдающиеся спортивные достижения от Международной федерации легкой атлетики. Но он не мог найти себя за пределами сектора.

Владимир начал пить, не общался ни с кем из бывших коллег, а в 28 лет мама отправила его на лечение в психбольницу. Но это не помогло. Ященко, должно быть, суждено было летать, а на земле он чувствовал себя некомфортно.

Владимир запивал свою трагедию и к 40 годам когда-то непобедимый красавец сдал и начал терять зрение. В конце ноября 1999-го Ященко доставили в реанимационное отделение городской больницы Запорожья с диагнозом алкогольной грудки. Врачи пытались спасти 40-летнего прыгуна, но оказались бессильными. 30 ноября бывший чемпион умер, не приходя в сознание.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинского чемпиона в СССР хотели утопить, немцы расстрелять, а Кучма дал полковника.

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