Самая красивая лыжница мира и феномен: история невероятной Терезы, которая погорела на допинге из-за помады

Феномен, сверхчеловек и уникум – именно так за глаза называют двукратную победительницу Олимпиады-2022, 14-кратную чемпионку мира в лыжных гонках Терезу Йохауг. Хрупкая голубоглазая блондинка, которая является любимицей Норвегии, изменила представление о человеческой силе и выносливости.

OBOZREVATEL решил вспомнить историю самой красивой лыжницы мира, которая прошла через допинговый скандал, отстранение и пропуск Олимпиады на пике формы. Но стала чемпионкой Норвегии по легкой атлетике, научилась печь хлеб и выпускать одежду.

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Как ни удивительно, но первые шаги в спорте Тереза сделала в детстве в спортивной гимнастике. Однако лыжи были неотъемлемой частью жизни девочки. Именно на них Йохауг с братом добирались в школу в холодные месяцы, а в теплые – на велосипеде. И только в очень плохую погоду отец мог подвезти их на своем тракторе.

И вскоре Тереза увидела в лыжах не только транспорт, но и будущую профессию. И хоть на детских соревнованиях она в основном проигрывала, но не опускала руки. Участие в тренировочном процессе активно принимал ее дедушка, который водил девочку на освещенную трассу возле церкви и читал газету, пока будущая чемпионка наматывала круги.

А в 15 лет дед купил Терезе лыжероллеры, чтобы спортсменка могла тренироваться летом. Также девушке повезло поработать с участницей двух Олимпиад Май Хелен Соркмо, которая по счастливой случайности жила в соседнем городе Ус. Тереза попросила у Май совет по технике езды. Лыжница ответила на письмо, и вскоре Йохауг выиграла юниорский чемпионат Норвегии.

Хрупкую, но упорную блондинку пригласили в сборную Норвегии, а первое же появление Йохауг на Кубке мира в 2007 году завершилось для нее восьмым местом в гонке на 10 км классическим стилем. О Терезе тут же заговорили СМИ, а конкуренты стали внимательно присматриваться.

Но настоящий прорыв 18-летней лыжницы состоялся через месяц – на чемпионате мира-2007 в японском Саппоро. В 30-километровом классическом марафоне юная, но выносливая Йохауг уверенно выиграла бронзовую медаль.

От гонки к гонке результаты Терезы стремительно улучшались. Попав в эстафету на второй этап Кубка мира-2007/08 в норвежском Бейтостолене, она одержала свою первую победу вместе с Астрид Якобсен, Вибеке Скофтерюд и своим кумиром детства Марит Бьерген.

В той же эстафете Тереза стала олимпийской чемпионкой Ванкувера-2010, а с 2011 года начался ее "золотой" период на чемпионатах и Кубках мира. Йохауг была абсолютной фавориткой на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018. Но за полтора года до турнира в лыжных гонках разгорелся скандал.

В сентябре 2016 года в пробе Йохауг нашли допинг – анаболический стероид клостебол. Тереза была в шоке и отрицала сознательный прием запрещенных веществ. По словам спортсменки, препарат попал в ее организм с бальзамом для лечения губ, который ей выдал врач команды Норвегии. Доктор сборной Фредрик Бендиксен взял всю ответственность на себя.

Однако норвежка все равно была дисквалифицирована на 13 месяцев. Тереза была разбита, но дальше последовало "предательство" от Международной федерации лыжных видов. Организация, которой популярная красавица Йохауг приносила новых спонсоров, подала апелляцию в спортивный суд CAS с требованием увеличить срок отстранения спортсменки.

CAS удовлетворил апелляцию FIS и увеличил срок дисквалификации спортсменки до 18 месяцев, из-за чего лыжница была вынуждена пропустить Олимпийские игры в Пхенчхане. Это стало большим ударом для Терезы, были разные мысли, в том числе завершить карьеру.

Но поддержка семьи и бойфренда, норвежского чемпиона мира по гребле Нильса Якоба Хоффа помогла Йохауг выдержать все испытания и победно вернуться на трассу. А вынужденный перерыв помог аскетичной Терезе переосмыслить свою жизнь. Она стала больше готовить, находить время на отдых и даже позволять себе бокал вина.

А в феврале 2020-го десятикратная чемпионка мира побила свой же рекорд по числу побед подряд в Кубке мира – на тот момент восемь. И сделала заявку уже на следующую Олимпиаду – 2022 года в Пекине, где уже взяла два "золота" в личных гонках.

Также хрупкая скандинавская красавица – "Королева горы". Так называют лыжников, показавших лучшее время в гонке на 9 км в гору Альпе де Чермис в Италии. Йохауг – единственная в мире 8-кратная победительница этой гонки по чистому времени прохождения дистанции.

Во время своего отстранения Тереза много бегала и в 2019 году стала чемпионкой Норвегии по легкой атлетике. А уже в июне 2020 года выполнила норматив для участия в чемпионате мира по легкой атлетике в беге на 10 000 метров и боролась за участие в летней Олимпиаде-2022 на этой стайерской дистанции.

"Однажды я пробегу марафон. Это случится, когда я завершу лыжную карьеру – той осенью, когда я уйду, но все еще буду в хорошей форме", – признается Йохауг. Пока она не может это сделать из-за риска травмы из-за перенапряжения.

У Терезы много талантов. В 2012-м она выпустила свою линию перчаток. А затем занялась дизайном собственной марки спортивной одежды "Johaug", которая с 2015 года регулярно производиться в Норвегии.

При "идеальной нордической внешности" Тереза очень востребована в качестве модели. Она снимается для глянцевых журналов, занимается благотворительностью и изучает экономику в Тронхеймской школе бизнеса. Девушка долгое время является лицом компании Schwartzkopf в линии средств ухода за волосами.

Вскоре самая завидная невеста Норвегии собирается покончить с холостяцкой жизнью. В новогоднюю ночь 33-летняя спортсменка получила предложение и кольцо от своего многолетнего бойфренда Якоба Хоффа, который не только успешный гребец, но и вот-вот станет дипломированным врачом.

Оказалось, что Тереза еще и отличная хозяйка. И уже сегодня кормит любимого ржаным хлебом собственной выпечки и коронным блюдом из лосятины с картофелем и овощами. В общем, для этой девушки нет недостижимых целей. Не зря в мире спорта ее называют феноменом.

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