Как изменилась самая красивая спортсменка Олимпиады-2010, которая ужинала с Кличко и бросила миллионера Тайгера Вудса

Олимпийская чемпионка по горным лыжам и одна из самых красивых спортсменок мира Линдси Вонн поедет на Олимпийские игры-2022 уже в качестве корреспондента NBC. Хотя еще в Пхенчхане-2018 американка боролась на трассах за свой очередной подиум и стала бронзовой в коронном скоростном спуске.

В преддверии Олимпиады в Пекине OBOZREVATEL решил посмотреть, как менялась королева скорости.

Линдси тянуло к лыжам с самого детства. С двух лет она начала пробовать стать на эти деревяшки, а в 9 у девочки появилась мечта выиграть олимпийскую медаль. Поэтому после школы меленькая мечтательница из Миннесоты ехала с родителями на ночные тренировки. И несмотря на замерзшие пальцы рук и ног, делала спуск за спуском.

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В талант Линдси все-таки поверили. Она поступила в лыжную академию в Колорадо. И ее жизнь перевернулась с ног на голову. "Училась в основном ночью, так как днем были тренировки", – рассказывала спортсменка. В конце концов девушка и вовсе перешла на домашнее образование. А через месяц после 16-летия уже дебютировала в Кубке мира.

Нельзя сказать, что все давалось Линдси легко, но она всегда продолжала двигаться вперед. С четвертой попытки выиграла медаль на юниорском чемпионате мира, став второй в скоростном спуске. Через четыре года после дебюта в Кубке мира 20-летняя Линдси наконец-то одержала свою первую победу – выиграла коронный спуск.

Первые две Олимпиады оказались для Вонн пустыми, хотя она заезжала в топ-10. И только с третьей попытки в Ванкувере-2010 американка осуществила свою мечту. В любимом скоростном спуске она привезла 0,56 секунды своей соотечественнице Манкузо и стала чемпионкой. А затем еще и вырвала "бронзу" в супергиганте.

С 2007-го по 2012-й год эффектная и бесстрашная американка была практически непобедима в скоростном спуске и неудержима в общем зачете Кубка мира, выиграв четыре Больших хрустальных глобуса. К этому она добавила пять медалей чемпионатов мира, две из которых – золотые. В 2011-м Линдси получила спортивный "Оскар", награду Laureus, как лучшая спортсменка года.

Вонн настолько уверенно чувствовала себя на трассе, что в 2012-м решила бросить вызов мужчинам. Она всерьез хотела выступить в скоростном спуске вместе с представителями противоположного пола. Но международная федерация запретила. И непонятно, о чем больше она беспокоилась – о безопасности Линдси или самолюбии мужчин в случае ее успеха.

У Вонн были большие планы, которые перечеркнула ошибка во время супергиганта на чемпионате мира 2013 года в австрийском Шладминге. После жуткого падения американка получила разрыв крестообразных связок колена и была эвакуирована с трассы на вертолете.

Линдси сделали срочную операцию, пришлось удалить переднюю крестообразную связку. Спортсменка смогла вернуться на трассу только в декабря 2013 года, но, видимо, рано и снова повредила правое колено. Главная фаворитка Олимпиады вынуждена была отказаться от поездки в Сочи-2014.

Некоторые уже торопились поставить на Вонн крест после двух таких падений и операций. Но Линдси все выдержала, вернулась на Кубок мира 6 декабря 2014 года и снова победила на трассе скоростного спуска в Канаде.

А в январе 2015-го американка одержала 63-ю победу на Кубке мира, превзошла легендарную австрийку Аннемари Мозер-Прель и стала самой титулованной девушкой-горнолыжницей турнира.

"Это была долгая и упорная дорога. В последние два года было много взлетов и падений. И падений больше. Но я никогда не сдавалась. Я никогда не переставала верить в себя. Я доказала себе и многим, что я – боец, и ничто не будет тянуть меня вниз", – с трудом сдерживала слезы Вонн.

Линдси завоевала еще два малых Хрустальных глобуса в скоростном спуске, три награды чемпионата мира и одну – на Олимпиаде-2018. И хоть все медали были бронзовыми, Вонн совершила спортивный подвиг после таких падений, операций и месяцев реабилитации.

Американку, которую считали одной из самых красивых спортсменок мира, часто приглашали для съемок в журналах, а от спонсорских контрактов не было отбоя. И вскоре Линдси поняла, что возвращаться в спорт ей все труднее. Вонн завершила карьеру в 2019 году, когда ей было 34.

Хотя в душе на тот момент рекордсменка по победам в Кубке мира среди женщин (82) еще не готова была прощаться с горными склонами, но ее измученное травмами тело сказало: "Хватит". И Линдси ничего не оставалось, кроме как подчиниться.

"На правом колене мне сделали четыре операции. В левом колене у меня нет боковой связки. Похоже, я достигла предела", – призналась горнолыжница.

Так же легко, как штамповала победы на трассах, американка разбивала мужские сердца. Свою чемпионскую фамилию Линдси получила от мужа, американского горнолыжника Томаса Вонна, с которым была в браке с 2007-го по 2013-й. И легко променяла Килдоу на Вонн. Томас стал менеджером и коучем жены, но после развода они не общаются.

Почти три года горнолыжница встречалась со звездой гольфа, миллионером Тайгером Вудсом. Когда она упала на трассе в Шладминге, тот прислал за ней самолет. Линдси стала другом его детям — дочери Сэм и сыну Чарли.

Но бросила Вудса в мае 2015-го, объяснив это напряженными графиками: "Мы оба живем в невероятной суете и большую часть времени вынуждены проводить отдельно. Я всегда буду ценить Тайгера".

Лишь год продлились ее отношения с бывшим помощником тренера "Рамс" Кенаном Смитом. Но и они расстались "из-за плотного соревновательного графика". Казалось, что спортсменка все-таки выйдет второй раз замуж – за хоккеиста НХЛ и олимпийского чемпиона-2014 Пи Кей Суббана.

В 2019 году канадский хоккеист сделал Вонн предложение, но звезды не выдержали испытание пандемией и декабре 2020 года объявили о расставании.

Но Линдси не опускает рук. У нее остаются ее любимые собаки – Люси, Лео и Бэаром, которые сопровождали ее на соревнованиях, тренировки и интервью. У них даже есть аккаунт в Instagram. По словам Вонн, собаки помогли ей бороться с депрессией в периоды восстановления от травм. "Сумасшедшая собачница — это лучше, чем сумасшедшая кошатница", — шутит горнолыжница.

Линдси прошла курс в бизнес-школе Гарварда, чтобы успешно управлять собственными финансами. Она выпустила свою биографию, остается лицом ряда брендов и время от времени тренируется в компании своего друга Дуэйна Джонсона.

Кстати, Вонн знакома с украинской легендой бокса Владимиром Кличко. Они вместе присутствовали на ужине чемпионов.

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