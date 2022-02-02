Как изменилась самая красивая спортсменка Олимпиады-2010, которая ужинала с Кличко и бросила миллионера Тайгера Вудса

Елена Павлова
Другие виды спорта
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Как изменилась самая красивая спортсменка Олимпиады-2010, которая ужинала с Кличко и бросила миллионера Тайгера Вудса

Олимпийская чемпионка по горным лыжам и одна из самых красивых спортсменок мира Линдси Вонн поедет на Олимпийские игры-2022 уже в качестве корреспондента NBC. Хотя еще в Пхенчхане-2018 американка боролась на трассах за свой очередной подиум и стала бронзовой в коронном скоростном спуске.

В преддверии Олимпиады в Пекине OBOZREVATEL решил посмотреть, как менялась королева скорости.

Главные медали Линдси Вонн.

Линдси тянуло к лыжам с самого детства. С двух лет она начала пробовать стать на эти деревяшки, а в 9 у девочки появилась мечта выиграть олимпийскую медаль. Поэтому после школы меленькая мечтательница из Миннесоты ехала с родителями на ночные тренировки. И несмотря на замерзшие пальцы рук и ног, делала спуск за спуском.

Видео дня
Линдси Вонн в детстве с мамой.
Маленькая Линдси Вонн.

В талант Линдси все-таки поверили. Она поступила в лыжную академию в Колорадо. И ее жизнь перевернулась с ног на голову. "Училась в основном ночью, так как днем были тренировки", – рассказывала спортсменка. В конце концов девушка и вовсе перешла на домашнее образование. А через месяц после 16-летия уже дебютировала в Кубке мира.

Горнолыжница Линдси Вонн на старте карьеры.
Линдси Вонн в юности.
Первые серьезные спуски Линдси Вонн.

Нельзя сказать, что все давалось Линдси легко, но она всегда продолжала двигаться вперед. С четвертой попытки выиграла медаль на юниорском чемпионате мира, став второй в скоростном спуске. Через четыре года после дебюта в Кубке мира 20-летняя Линдси наконец-то одержала свою первую победу – выиграла коронный спуск.

17-летняя Линдси Вонн.
Звезда горных лыж Линдси Вонн.

Первые две Олимпиады оказались для Вонн пустыми, хотя она заезжала в топ-10. И только с третьей попытки в Ванкувере-2010 американка осуществила свою мечту. В любимом скоростном спуске она привезла 0,56 секунды своей соотечественнице Манкузо и стала чемпионкой. А затем еще и вырвала "бронзу" в супергиганте.

Линдси Вонн после победы на Олимпиаде-2010.

С 2007-го по 2012-й год эффектная и бесстрашная американка была практически непобедима в скоростном спуске и неудержима в общем зачете Кубка мира, выиграв четыре Больших хрустальных глобуса. К этому она добавила пять медалей чемпионатов мира, две из которых – золотые. В 2011-м Линдси получила спортивный "Оскар", награду Laureus, как лучшая спортсменка года.

Линдси Вонн еще шатенка.
Линдси Вонн.
Сексуальная Линдси Вонн в купальнике .

Вонн настолько уверенно чувствовала себя на трассе, что в 2012-м решила бросить вызов мужчинам. Она всерьез хотела выступить в скоростном спуске вместе с представителями противоположного пола. Но международная федерация запретила. И непонятно, о чем больше она беспокоилась – о безопасности Линдси или самолюбии мужчин в случае ее успеха.

У Вонн были большие планы, которые перечеркнула ошибка во время супергиганта на чемпионате мира 2013 года в австрийском Шладминге. После жуткого падения американка получила разрыв крестообразных связок колена и была эвакуирована с трассы на вертолете.

Линдси сделали срочную операцию, пришлось удалить переднюю крестообразную связку. Спортсменка смогла вернуться на трассу только в декабря 2013 года, но, видимо, рано и снова повредила правое колено. Главная фаворитка Олимпиады вынуждена была отказаться от поездки в Сочи-2014.

Линдси Вонн после травмы.
Линдси Вонн в отпуске.

Некоторые уже торопились поставить на Вонн крест после двух таких падений и операций. Но Линдси все выдержала, вернулась на Кубок мира 6 декабря 2014 года и снова победила на трассе скоростного спуска в Канаде.

А в январе 2015-го американка одержала 63-ю победу на Кубке мира, превзошла легендарную австрийку Аннемари Мозер-Прель и стала самой титулованной девушкой-горнолыжницей турнира.

Линдси Вонн со своими глобусами.
Линдси Вонн и глобусы.

"Это была долгая и упорная дорога. В последние два года было много взлетов и падений. И падений больше. Но я никогда не сдавалась. Я никогда не переставала верить в себя. Я доказала себе и многим, что я – боец, и ничто не будет тянуть меня вниз", – с трудом сдерживала слезы Вонн.

Линдси завоевала еще два малых Хрустальных глобуса в скоростном спуске, три награды чемпионата мира и одну – на Олимпиаде-2018. И хоть все медали были бронзовыми, Вонн совершила спортивный подвиг после таких падений, операций и месяцев реабилитации.

Линдси Вонн
Линдси Вонн на вручении спортивной премии.

Американку, которую считали одной из самых красивых спортсменок мира, часто приглашали для съемок в журналах, а от спонсорских контрактов не было отбоя. И вскоре Линдси поняла, что возвращаться в спорт ей все труднее. Вонн завершила карьеру в 2019 году, когда ей было 34.

Линдси Вонн в форме супергероя.
Линдси Вонн на прощальном этапе.

Хотя в душе на тот момент рекордсменка по победам в Кубке мира среди женщин (82) еще не готова была прощаться с горными склонами, но ее измученное травмами тело сказало: "Хватит". И Линдси ничего не оставалось, кроме как подчиниться.

"На правом колене мне сделали четыре операции. В левом колене у меня нет боковой связки. Похоже, я достигла предела", – призналась горнолыжница.

Горнолыжница Линдси Вонн.
Тренировка Линдси Вонн.
Линдси Вонн является лицом многих компаний.

Так же легко, как штамповала победы на трассах, американка разбивала мужские сердца. Свою чемпионскую фамилию Линдси получила от мужа, американского горнолыжника Томаса Вонна, с которым была в браке с 2007-го по 2013-й. И легко променяла Килдоу на Вонн. Томас стал менеджером и коучем жены, но после развода они не общаются.

Горнолыжница Линдси Вонн.
Линдси Вонн.
Линдси Вонн.

Почти три года горнолыжница встречалась со звездой гольфа, миллионером Тайгером Вудсом. Когда она упала на трассе в Шладминге, тот прислал за ней самолет. Линдси стала другом его детям — дочери Сэм и сыну Чарли.

Но бросила Вудса в мае 2015-го, объяснив это напряженными графиками: "Мы оба живем в невероятной суете и большую часть времени вынуждены проводить отдельно. Я всегда буду ценить Тайгера".

Линдси Вонн и Тайгер Вудс.

Лишь год продлились ее отношения с бывшим помощником тренера "Рамс" Кенаном Смитом. Но и они расстались "из-за плотного соревновательного графика". Казалось, что спортсменка все-таки выйдет второй раз замуж – за хоккеиста НХЛ и олимпийского чемпиона-2014 Пи Кей Суббана.

Линдси Вонн и Пи Кей Суббан.
Линдси Вонн и Пи Кей Суббан.

В 2019 году канадский хоккеист сделал Вонн предложение, но звезды не выдержали испытание пандемией и декабре 2020 года объявили о расставании.

Но Линдси не опускает рук. У нее остаются ее любимые собаки – Люси, Лео и Бэаром, которые сопровождали ее на соревнованиях, тренировки и интервью. У них даже есть аккаунт в Instagram. По словам Вонн, собаки помогли ей бороться с депрессией в периоды восстановления от травм. "Сумасшедшая собачница — это лучше, чем сумасшедшая кошатница", — шутит горнолыжница.

Линдси Вонн в Великобритании.
Собачница Линдси Вонн.

Линдси прошла курс в бизнес-школе Гарварда, чтобы успешно управлять собственными финансами. Она выпустила свою биографию, остается лицом ряда брендов и время от времени тренируется в компании своего друга Дуэйна Джонсона.

Линдси Вонн в Гарварде.
Линдси Вонн и Дуэйн Джонсон.
Съемка Линдси Вонн для журнала.
Съемка для рекламы Линдси Вонн.

Кстати, Вонн знакома с украинской легендой бокса Владимиром Кличко. Они вместе присутствовали на ужине чемпионов.

Линдси Вонн и Владимир Кличко.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменилась красавица-фигуристка, сбежавшая из Украины и выигравшая Олимпиаду для Германии.

Обращение команды OBOZREVATEL.
Горнолыжный спортЛиндси Вонн