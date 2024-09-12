Суперзвезда украинской олимпийской сборной во Франции – блестящая фехтовальщица Ольга Харлан. В третий день Игр она первой из наших олимпийцев принесла нам радость, поскольку ее бронзовая медаль в жарком споре саблисток была первой для нашей команды.

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На пути к "бронзовому" поединку украинка победила фехтовальщиц Японии, Азербайджана, Венгрии, а в полуфинале уступила второму номеру мирового рейтинга фрацуженке Бальцер. А в противостоянии за "бронзу" Харлан в драматичном поединке минимально победила кореянку Чой Суон – 15:14.

Эта медаль стала для Ольги пятой олимпийской – ранее у нее было "золото" в Пекине-2008 в командном соревновании, "серебро" и две "бронзы". Тем самым Харлан стала первой украинкой, завоевавшей награды на четырех различных Олимпиадах.

Но на "бронзе" в индивидуальном турнире лидер наших фехтовальщиц не остановилась. В финальной встрече командного турнира уроженка Николаева сделала для победы нашей сборной над командой Южной Кореи – 45:42.

На пьедестал почета Оля поднялась со своими подругами по "золотой" команде Юлией Бакастовой, Алиной Комащук и Еленой Кравацкой.

Это была вторая медаль олимпийской чемпионки в коллекции украинской саблистки. Теперь у нее уже шесть медалей, завоеванных на Олимпийских играх. Больше среди олимпийцев независимой Украины нет ни у кого. До этого также пять медалей завоевала наша пловчиха Яна Клочкова.

Свою саблю, которой Ольга наносила победные уколы во Франции, она передала на аукцион. 10 миллионов гривен, вырученные за этот лот, пошли на потребности ВСУ.

В 2028 году XXXVI Летние олимпийские игры пройдут в третий раз в Лос-Анджелесе. Не исключено, что там мы вновь увидим на фехтовальном помосте Ольгу Харлан. Возможно, и там ей удастся пополнить свою олимпийскую коллекцию. А почему бы и нет? Такие спортсменки – украшение Игр.

Много интервью украинским и зарубежным журналистам раздала в Париже наша титулованная спортсменка. В одном из них Ольга сказала: "Я – украинка. У нас есть силы, у нас всегда будут силы для побед. Мы всегда будем бороться за победу, бороться до конца. Медали, которые я завоевала в Париже, я посвящаю всей Украине, нашим защитникам и защитницам".