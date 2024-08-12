'Как будто не существовало': чемпионка ОИ из РФ пожаловалась, что Россию помножили на ноль на Олимпиаде-2024

Российская синхронистка Алла Шишкина возмутилась тем, что во время Олимпийских играх 2024 года практически не упоминали спортсменов из РФ. Трехкратная победительница ОИ пожаловалась на "человеческое лицемерие" и отсутствие уважение к прошлым победам атлетов из страны-агрессора.

Видео дня

Об этом Шишкина написал в своем Telegram-канале. Бывшая спортсменка, которая завершила карьеру после победы на Олимпиаде-2020 и не упомянула о том, что россияне в ее виде спорта всегда имели снисходительное судейство, также выразила надежду на изменения в статусе команд из РФ.

"Хорошо, что на сайте Всемирная федерация водных видов спорта World Aquatics хотя бы написали, что китаянки – первые обладательницы двух золотых медалей Олимпийских игр не из России. Потому что неприятно, что на этих Играх почти никто не упоминал наших спортсменок и команду. Как будто не существовало безоговорочного лидера на протяжении 24 лет в синхронном плавании. Вот оно – человеческое лицемерие. Ждем изменений и следим за развитием событий", – отметила Шишкина.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер приписала "золото" немецкой спортсменки команде из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, телеканал "Евроспорт" указал Львов территорией России в данных об украинской представительнице художественной гимнастики Марии Высочанской.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!