'Кайфовать от осознанного вождения': история чемпиона и тренера Василия Кобенка

Василий Кобенок в 2017, 2018 и 2019 годах взял чемпионские титулы украинского мини-ралли. Он является многократным участником различных автомобильных соревнований по автокроссу и ралли и многократным призером и чемпионом как отдельных этапов, так и автоспортивных сезонов.

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Большую часть своей карьеры Кобенок также тренирует других спортсменов всех возрастов и разработал специальную методику подготовки чемпионов, которая сделала его одним из самых эффективных тренеров украинских автоспортсменов.

Об особенностях автомобильного спорта и трансформации чемпиона в успешного тренера он рассказал в интервью.

Об автомобильном спорте

– Автомобильный спорт и авторалли – это способ для водителя выйти на новый уровень?

– Авторалли не просто новый уровень вождения. Это не только о машинах. Это своего рода искусство. В этом спорте нет устоявшейся формулы: поступай только так – и добьешься успеха. Очень важна психология, готовность к развитию и творческий подход. Если ты попал в этот спорт – влюбился. Дальше оттуда вырваться сложно.

Ты начинаешь учиться и получаешь определенную базу. Затем она плавно трансформируется в этапы развития. Хотя понимание техники, автомобильной инженерии и автомобильного развития, безусловно, также важны. Плюс умение понимать себя и свое тело, свою реакцию, свое взаимодействие с автомобилем. Команда специалистов, организующих весь процесс и готовящих автомобиль. Все это – отдельные мазки, из которых состоит уникальная картина успеха.

– Это дорогой вид спорта?

– Безусловно. Но это не значит, что заниматься им могут только состоятельные люди. Следует уметь находить партнеров и выстраивать сотрудничество с ними.

Я в этот спорт пришел еще в начале 2000-х, 15-летним подростком. Буквально случайно попал в школу экстремального вождения в родном городе. Увидел, как мои сверстники там занимаются – уже не просто управляют автомобилем, а выполняют определенные фигуры. Тоже захотел так научиться.

Попробовал. Понравилась сама атмосфера – машины, их звуки, запах бензина. И ощущение за рулем – это кайф, который чувствуешь, когда управляешь автомобилем. Ну а дальше начал добиваться определенных результатов, понял, что могу передавать знания. Сейчас уже прихожу к тому, что быть тренером мне нравится больше. Когда ты видишь, как помогаешь другим кайфовать от осознанного вождения.

– Осознанного – это как?

– Управление автомобилем может быть осознанным и неосознанным. Неосознанное – когда люди приходят и говорят: "Хочу газовать, ехать вперед – и все". Человек не понимает, что делает за рулем, просто нравится сам процесс, когда есть какая-то скорость.

Осознанное – это когда ты что-то делаешь и понимаешь, к чему приведет каждое твое движение. Когда есть план и контролируешь ситуацию. Фокусируешься на дороге, прогнозируешь потенциально опасные ситуации, контролируешь свои эмоции (избегаешь агрессии или паники за рулем). Чтобы понять огромную разницу между двумя этими видами вождения, нужно много времени и опыт. Этот путь не все готовы пройти. Но те, кому это удается, достигают чемпионства, хотя для них суть уже не в этом. Их просто невозможно оторвать от процесса.

О тренерстве

– Дальше, когда накапливаешь достаточно топового опыта, появляется готовность им поделиться?

– Да. Но быть специалистом своего дела и учить других – это две разные вещи. Потому что ты можешь быть чемпионом даже международного класса, но не понимать, как передать свои знания или желания ими делиться. Нужно хотеть и уметь учить.

Я не из богатой семьи, и мои родители были не против, чтобы я занимался автомобильным спортом. Мол, хочешь – занимайся. Но они не понимали, зачем это мне, и финансово поддержать этот восторг не могли. Поэтому пришлось вертеться самому – и зарабатывать, и искать тех, кто сможет мне помочь, и находить партнеров. Так получилось, что я с самого начала карьеры учился конструктивному подходу и хотел развиваться. Всегда на моем пути встречались те, кто готов был поддержать. Я хотел что-то людям давать вместо этого и чем-то делиться. Поэтому знаний и опыта никогда не скрывал.

Потом пришло осознание, что когда учишь кого-то, сам растешь как спортсмен. Когда занимаешься спортом, иногда делаешь что-то и не понимаешь почему: тренер сказал – значит надо. А когда начинаешь кого-то тренировать – отдаешь себе отчет, почему и как это работает. Это дает совсем другой результат. Я в этом спорте с 2003 года. И тем, кого тренирую, я всегда говорю: мы учимся вместе.

– С какого возраста можно начинать заниматься автоспортом?

– Где-то лет в пять. В таком возрасте уже можно пробовать или автомобильный кросс, где дети могут заниматься на машинках, подобных мини-багги, или картингом.

Но здесь важно помнить одну вещь. Иногда мы, родители, стараемся детям навязать то, чего хотим сами. Типа, вот я в детстве мечтал об автомобилях – и ты, детка, должен о них мечтать. Но тащить в автоспорт ребенка, который этого не хочет, не стоит. Задача тренера – абстрагироваться от мнения родителей и понять, нравится ли ребенку этим заниматься.

Потому что навязать знания ребенку, который их сейчас не хочет, – невозможно. А вот сломать психику – запросто. Я долго работал с детской командой и видел такие случаи. Точно знаю, когда родители слышат своего ребенка и поддерживаются его интересы – это совсем другое качество и совсем другой результат.

– Когда можно начинать заниматься взрослым?

– Когда угодно. Это спорт, которым можно заниматься, пока позволяет здоровье, зрение и допуски к соревнованиям. Например, один из моих учеников Игорь Билоусов – пятикратный чемпион Украины – ко мне пришел, когда ему было 45 лет. У него была только правильная гражданская база вождения и желание. Еще один ученик – Александр Кузнецов – пришел в спорт в 2017 году, когда ему было 38 лет. Тоже чемпион Украины 2019 года.

Я занимался с разными людьми – от детей и подростков до уже взрослых спортсменов. Со всеми все было по-разному. Но главное – найти подход. Кого-то нужно подстраивать, кому-то – переломить какие-то привычки, мешающие развиваться.

Когда мы начинали в школе экстремального вождения, мой первый тренер Валерий Грубальский закладывал в нас, что важно обладать силой духа, не останавливаться, головой своей крутить на 360 градусов и никого ни в чем не винить. Потому что ты ответственен за свой результат. Теперь я понимаю, что так он заложил основы конструктивности.

О психологии чемпионов

– Психология в автоспорте важна?

– Очень. От нее зависит результат. Есть такое выражение: "Перегорел на старте". То есть мысленно человек себя постоянно на что-то настраивал, чего-то боялся, плюс в тренировочный процесс вкладывался по максимуму. И когда вышел на старт – психологически сгорел. Значит, в процессе подготовки к соревнованию что-то происходило неправильно.

Задача тренера также и в том, чтобы правильно настроить человека, понять его страхи и научить работать с ними. Это влияет на соревновательный процесс, на то, как человек держит темп. Готов ли он психически гнать на скорости 120 км в час или, может, больше? Сможет ли выдержать высокий темп весь процесс? Не боится ли сбрасывать темп при необходимости?

– Есть те, кого вы никогда не будете тренировать?

– Если человек сам ко мне приходит, значит, он уже хочет учиться. А желание – это главное. Потому я почти никогда никому не отказываю. Кроме людей, которые упорно не хотят меняться.

Относительно страхов. Знаете, иногда бывают такие страхи, которые могут показаться банальными. Но они оказывают большое влияние. Бывает, работаешь с кем-то долго и упорно, а он или она боится давить на педаль газа, и все. Страх старта есть практически у всех людей. И он сохраняется всю жизнь. На старте почти у всех мандраж, уровень волнения настолько высок, что дыхание перехватывает.

Страх скорости часто возникает от непонимания, что может происходить на такой скорости. Есть еще страх от неуверенности. Когда человека постоянно волнуют вопросы "А смогу ли я?", "А достаточно ли у меня знаний?". Очень многим не хватает подтверждения своих достижений. И это уже моя задача как тренера сказать, что чувствовать неуверенность – это нормально. Сейчас ты едешь так. Это нормально, что у тебя сейчас такой результат. Ты можешь быть уверен в себе. А уверен – это значит, что ты можешь давить на газ.

Я калибрую, как человек чувствует себя, и в машине, и в реальности. Каждый человек уникален. Каждый добивается своих результатов, здесь не нужно равняться на других. Это не о том, чтобы потакать и баловать. Это о том, что каждому есть что в себе развивать. Верю, что многие могут достичь высоких результатов, если есть желание. Просто есть этапы, когда все дается легче, а есть такие, когда трудно и нужно прилагать усилия.

– Все эти психологические аспекты вы учитываете в своей тренерской работе?

– Да. Ошибка украинских спортсменов, особенно в начале карьеры, часто исходит из того, что приоритетом является техника, а не мастерство пилота. Но соревнования выигрывают люди, а не машины. Поэтому подчеркиваю, что к каждому нужен свой подход и нужно учитывать психологические особенности пилота.

Ну и на первом месте безопасность: все должно быть безопасно, но быстро. Это формирует темп. Из темпа производится скорость. Всё это дает кайф от осознанной езды. Когда вы едете в осознанном темпе и на осознанной скорости, понимаете, как проезжаете повороты, как жмете на газ – вы получаете удовольствие от управления. И это работает на ваш результат.

Задача тренера – помочь минимизировать ненужные последствия и избежать серьезных аварий, неисправностей, ненужных знакомств, разбрасывания энергии, времени в разных ненужных направлениях. Создавать предполагаемые ситуации, чтобы заложить основы опережающих действий.

Так формируется правильный чемпион, добивающийся не потому, что повезло, а потому, что у него построена правильная стратегия развития.