Кадыров раскритиковал Хабиба из-за флага РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова из-за того, что он не выходил на поединки с флагом РФ или Дагестана. По его словам, бывший чемпион UFC в легком весе является "проектом" промоушена.

Во время прямого эфира в Instagram он объяснил, что придерживается такого мнения из-за разного отношения к Хабибу и другим спортсменам, выступающим в боях под эгидой организации.

"Хабиб – хороший спортсмен, но он является проектом UFC. У него хорошие отношения с Дэйной Уайтом (президент организации – Ред.), хорошие бои. Если кто-то пропускает поединок, то его сразу же снимают с рейтинга, а вот Нурмагомедова ни разу не снимали. Он тоже знает, что является проектом UFC. Я никогда не видел, чтобы Хабиб выступал с флагом России, флагом Дагестана. Он стал чемпионом, четко зная, на что идет, и не допуская ошибок. Думаю, Хабиб тоже согласится, что он – проект UFC", – поделился своим мнением Кадыров.

Напомним, что всего на счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах. В UFC россиянин провел 13 боев, последний из которых состоялся в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи. "Задушив" своего соперника, Хабиб сенсационно объявил о завершении карьеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее непобедимый шведский боец UFC Хамзат Чимаев разбил автомобиль, подаренный ему Кадыровым.