Чемпион мира по быстрым шахматам 2016 года Сергей Карякин, который в 2009 году предал Украину и принял гражданство РФ, пожаловался на изоляцию российских атлетов. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый фанат войны в нашей стране также описал мрачные перспективы агрессоров в мировом спорте.

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Об этом Карякин заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Член партии "Единая России" также возмутился давлением, которое осуществляется на представителей РФ на международной арене, и призвал создавать альтернативные соревнования.

"Я думаю, что россияне нескоро смогут участвовать полноценно в Олимпийских играх, тем более под своим флагом и гимном. Не знаю, сколько должно пройти времени. Мы там, к сожалению, изгои... Честно говоря, я не вижу тенденций к тому, чтобы это давление ослабевало. Поэтому я считаю, что чем более независимыми мы будем в дальнейшем, тем лучше, конечно, будет для нас самих. Я считаю, что мы все равно придем к тому, что должны быть созданы альтернативные структуры", – сказал пособник оккупантов.

Ранее шахматист-предатель, который стал сенатором от Крыма в Совете Федераций, заявил, что "русофобы всех мастей" помешали возвращению россиян в турниры Международной федерации шахмат.

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Карякин выдал бред об украинцах, которые "теряют адекватность", защищая свою страну от позорной армии России.

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