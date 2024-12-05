'К этому шли не один день': стало известно, почему звезда сборной Украины решил сменить гражданство

Вице-чемпион Олимпийских игр 2024 года Илья Ковтун действительно близок к тому, чтобы сменить спортивное гражданство и выступать за другую сборную. При этом к такому решению он склонился после многих месяцев раздумий, так как в украинской национальной федерации по спортивной гимнастике происходит полный бардак.

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Об этом в интервью "Суспильному" рассказала тренерка Ковтуна Ирина Горбачева. Специалистка отметила, что ее подопечный вряд ли изменит свое решение, а кроме того, спортсмен переехал в Хорватию, где начал тренироваться в одном из атлетических клубов Осиека.

"Мысли есть, мы общались об этом с президентом федерации, главным тренером. Мысли есть, к этому мы шли не один день, а последние годы. Все будет решено и окончательно сказано позже. Надо все взвесить и согласовать. Есть ли шанс у украинской федерации сохранить Ковтуна? Честно говоря, очень сложно от того, что происходит в нашей федерации. Я человек такой – если сказал, то и сделал. А у нас в федерации ежесекундно что-то новое, и я не хочу следить, кто с кем дружит или ссорится", – подчеркнула Горбачева.

Отметим, что Ковтун является одним из самых талантливых украинских спортсменов. В 2024-м кроме олимпийского "серебра" он также завоевал три золотые медали на чемпионате Европы в Римини.

Ранее в интервью OBOZ.UA Ирина Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024.

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