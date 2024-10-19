'Извините, куда их после этого возвращать?' Поступок главы ФЛГ России поразил Харлан. Видео

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан прокомментировала слова главы Федерации лыжного спорта (ФЛГ) России Елены Вяльбе, которая предложила кинуть бомбу на Лондон. Харлан не понимает, как после таких слов россияне надеются вернуться в мировой спорт.

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"Третий год войны заканчивается, но у них политика и их изречения они не меняются. Я видела видео президентки лыжного спорта России... и она такое интервью дала, что куда их [после этого] возвращать извините. Есть люди, которые имеют голос и они все же рассказывают. На что они рассчитывают я не знаю... что их когда-нибудь вернут. А я надеюсь, что этого не произойдет", – призналась Харлан в эфире Youtube-канала OK TALK.

Харлан считает, что представителей РФ нельзя ни при каки обстоятельствах возвращать на мировые арены.

"Они не имеют права принимать участие в соревнованиях, потому что они все же представители страны агрессора. Я понимаю, что даже то, что их было 15, это можно сказать очень хороший результат потому что была речь там о 200 спортсменах а и так далее. И это конечно работа всего на национального олимпийского комитета и Министерства спорта и спортсменов и федераций национальных", – подытожила наша соотечественница.

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно Вяльбе высмеяла объявление Международным олимпийским комитетом (МОК) перемирия на время проведения Игры-2024 в Париже. Бывшая спортсменка добавила, что Россия никому не объявляла войны

Ранее она назвала предстоящую Олимпиаду-2024 в столице Франции убожеством, за что тут же поплатилась едкими комментариями со стороны болельщиков.

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