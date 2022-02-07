Известный тренер выступил против критики украинских спортсменов на Олимпиаде

Тренер украинских каратистов Антон Никитин выступил против критики наших спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022. Специалист считает, что негатив сеют те, кто мало чего добился в жизни.

Львовянин поделился мыслями на своей странице в Facebook.

"Я очень люблю свою страну, уважаю соперников и терпеть не могу людей, которые бросают ГМО на вентилятор. Наши спортсмены – лучшие, и я в них верю. Это какими психологическими свойствами нужно обладать, чтобы получить лицензию, поехать на ОИ, показать результат, выдержать потом хейтеров?

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А кто критикует украинский спорт? В основном люди, которые полностью не реализовали себя в спорте и не смогли дотянуться до того, что называется ОИ, чемпионаты мира и Европы", – считает тренер.

Никитин уверен, что своих на соревнованиях такого ранга нужно поддерживать.

"Мы можем критиковать систему, она мне также не очень заходит. Но критиковать людей, которые положили всю свою жизнь ради результата, украинского результата – это неправильно. Мы должны поддерживать друг друга. Все мы – Украина!" – заявил Антон.

На Олимпиаде в Пекине, которая продлится до 20 февраля, нашу страну представляют 45 спортсменов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлонистка установила рекорд Олимпиад, едва выйдя на старт.

Также украинский фигурист на ОИ-2022 вынудил российских журналистов выучить мову и назвал их "хайпожорами".