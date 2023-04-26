'Сердце останавливается': известный футзалист, воевавший в легендарной бригаде, погиб на передовой

Защищая Украину от российских оккупантов, на передовой героически погиб известный украинский футзалист, бывший защитник клуба "Титан-Заря" из Покровского Андрей Петренко. О трагедии стало известно 25 апреля.

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"Сердце останавливается, мозг перестает воспринимать реальность, ноги налиты свинцом и отказываются двигаться! Боже, как могло так случиться, почему не сохранил сына для родителей, любящего отца для семьи, замечательного человека, настоящего патриота нашей Украины?! Андрей, ты всегда останешься в наших сердцах, память о тебе никогда не угаснет, твою футзальную эстафету продолжат сыновья Никита и Макар!" – отреагировал на гибель друга украинский тренер Александр Юзик, который тренировал Петренко в "Будивеле" и "Титан-Зоре".

41-летний Андрей Петренко был кандидатом в мастера спорта по футзалу. Известен по своим выступлениям за такие профессиональные клубы, как "Титан-Заря" из Покровского, днепровский "Будивел" и ФИНЭК (Днепропетровская государственная финансовая академия).

Петренко являлся чемпионом Всемирных студенческих игр по мини-футболу, которые проходили в эстонскому Тарту, выигрывал первенство Украины по футзалу среди вузов и был победителем Всеукраинской универсиады по футзалу в составе команды ФИНЭК.

Петренко становился чемпионом Украины по футзалу среди команд I Лиги в составе "Титан-Зари" и брал золото первенства страны среди команд АПК Украины с коллективом из Покровского. Также доходил до Финала четырех Кубка Украины.

В 2015 году защитник завершил профессиональную карьеру, однако с футзалом не расстался, выступая на аматорском уровне, и помогал делать первые шаги своим сыновьям Никите и Макару. До полномасштабной войны с РФ 13-летний Никита успешно выступал в чемпионате Украины своего возраста за днепровскую "Олимпию".

Друзья и коллеги по "Титану" называли Петренко душой коллектива. Он был воином и на поле, и в жизни, поэтому не смог остаться в стороне, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Воевал в составе легендарной 81-й отдельной аэромобильной бригады, входящей в состав Десантно-штурмовых войск ВСУ. В свое время десантники 81-й держали оборону Донецкого аэропорта, а после полномасштабного вторжения уничтожали врага в Донецкой и Луганской областях, в частности в районе Северска и Белогоровки, освобождали Лиман.

Но 25 апреля стало известно, что спортсмен погиб в боях с оккупантами на Донбассе.

"Я не помню, чтобы мы часто общались с Андреем вживую, но очень часто переписывались с ним в "Фейсбуке". Он мне рассказывал о том, как играл в "Будивеле" и "Титан-Заре". Следует сказать, что в "Будивеле" он успел поиграть с нынешним главным тренером львовской "Энергии" и ассистентом главного тренера сборной Украины Валерием Легчановым. Да и с Александром Косенко, нынешним наставником национальной команды, Андрей пересекался на футзальных паркетах", – вспомнил Артем Терентьев, шеф-редактор футзального портала "5х5".

"Кроме того, на студенческом уровне Андрей играл вместе с несколькими известными в днепровском футзальном сообществе игроками. А когда мы с ним вспоминали "Титан-Зарю", когда она еще играла в Первой лиге, я поймал себя на мысли, что мог видеть игру Андрея, когда команда из Покровского приезжала в Донецк на матчи против ДЮСШ-5 или против "АРПИ". Я тогда уже был на четвертом или пятом курсе института и футзал в Донецке посещал почти регулярно", – добавил Артем.

Но чаще всего Терентьев и Петренко говорили о сыне футзалиста, Никите.

"Я видел, как играл Петренко-младший, комментировал матчи "Олимпии+" с участием Никиты и кое-где делал акцент на его футзальных генах. А потом мы с Андреем могли вечером обсудить игру, и ему всегда было интересно мое мнение по поводу Никиты. Жаль, что у нас уже не будет возможности поговорить о футзале... Очень хочется, чтобы после войны спорткомплекс в Покровском, где играл "Титан", носил имя Андрея. Думаю, это будет справедливо", – подытожил Терентьев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что отец футболиста "Зари" погиб как герой в боях с российскими оккупантами.

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