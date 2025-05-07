Известный бразильский чемпион по бодибилдингу внезапно умер в 30 лет 'не от стероидов'

Бразильский бодибилдер Гильерме Энрике, известный под псевдонимом Gui Bull, скончался в понедельник, 5 мая, на 30-м году жизни. О его смерти в соцсетях сообщила его девушка — врач Жессика Беленелло. По её словам, причиной трагедии стала асфиксия в результате бронхоаспирации.

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"Я всё ещё жду твоё голосовое сообщение, с тем спокойным тоном, как всегда, где ты говоришь, что всё закончил и уже едешь домой. И я жду... но это ожидание рвёт мою грудь так, что я не могу это вынести. Написать здесь — не вернёт тебя", — написала Жессика в Instagram. Пара была вместе около двух лет.

За свою карьеру Энрике выиграл пять общих титулов чемпиона в категориях Classic Physique и Classic Bodybuilding.

Он родом из штата Парана, имел диплом биолога Государственного университета Параны, а также степень магистра и доктора наук по биохимии, полученные в Университете Маранги. Также он учился на факультете нутрициологии в Университетском центре Маранги.

Жессика также опровергла слухи, что смерть могла быть связана с применением стероидов: "Причина смерти Ги — не 'сок', как утверждают невежественные и злые люди. Это не имеет никакого отношения к абсурдным спекуляциям, которые уже ходят по сети".

Медик призвала к эмпатии и заявила о намерении предпринять юридические действия против всех, кто распространяет ложные, оскорбительные или неуважительные высказывания о смерти её партнёра: "Уважайте траур, уважайте память, уважайте боль утраты. Надеюсь, страницы, которые опубликовали фото Ги, проявят благоразумие и удалят все оскорбительные комментарии".

Власти назначили вскрытие, чтобы установить точные обстоятельства смерти Гильерме Энрике.

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