Известная гимнастка, которая идет в депутаты от путинской 'Единой России', допущена к международным соревнованиям: что Украина требует в ответ

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, глава НОК Вадим Гутцайт, а также президент Украинская федерация гимнастики Ирина Дерюгина обратились с письмом в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию гимнастики (FIG) по поводу допуска к соревнованиям гимнастки из РФ Ангелины Мельниковой. В то время, когда этой спортсменке предоставили "нейтральный" статус, она поддерживает войну в нашей стране и пытается стать депутатом провластной партии "Единая Россия".

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В марте 2025 года чемпионка мира и олимпийская чемпионка-2020 по спортивной гимнастике в команде Мельникова получила "нейтральный" статус, позволяющий ей вернуться к выступлениям на международных соревнованиях.

А буквально 28 апреля все российские СМИ разнесли информацию, что Ангелина выдвинула свою кандидатуру на праймериз правящей партии "Единая Россия". 24-летняя спортсменка будет бороться за место парламентария в Воронежской городской думе.

И шансы Мельниковой оцениваются как очень высокие, ведь она является самым молодым почетным гражданином Воронежа, была студенткой Воронежской государственной академии спорта, закончила магистратуру. Да и вообще, в РФ очень любят предоставлять депутатские мандаты известным спортсменам.

К тому же известна слабость российских властей к привлекательным гимнасткам. Даже немного удивляет, что Ангелина не решилась сразу на Госдуму.

Кстати, ее партнерша Мельниковой по "золотой" олимпийской команде Токио-2020 Лилия Ахаимова уже вовсю депутатствует более двух лет. Летом 2022-го она вроде бы приостановила карьеру из-за травмы спины, а уже в сентябре того же года получила муниципальный мандат в Пушкине.

Но даже если не считать этот политический дебют Мельниковой в путинской партии, у нее есть и другой бекграунд, который должен помешать россияне получить нейтральный статус. Ведь на своей странице в социальной сети Ангелина выкладывала фотографии с буквой "Z", ставшей символом агрессии РФ в Украине, проводила так называемые "благотворительные" тренировки для детей оккупантов и помогала собирать средства для дочери российского военного.

Безусловно, действия Ангелины свидетельствовали о поддержке войны в Украине и своей преступной власти и противоречили рекомендациям Международного олимпийского комитета, согласно которым нейтральный оказывается только спортсменам, которые против вторжения в нашу страну и не связаны с государственными органами РФ или БФ.

Представители спортивной власти Украины призывают Международный олимпийский комитет и Международную федерацию гимнастики рассмотреть и проверить информацию по Ангелине Мельниковой и принять соответствующие меры для отстранения ее от международных соревнований, чтобы исключить использование ценностей олимпийского движения для пропаганды войны и злоупотребления статусом индивидуального нейтрального.

Список претендентов на праймериз будет утвержден на следующей неделе, а предварительное голосование по кандидатурам для дальнейшего выдвижения на выборах от "Единой России" состоится с 19 по 25 мая.

И есть такое предположение, что на Мельникова сама не собирается продолжать спортивную карьеру и сосредоточится на политической. Ведь, несмотря на допущения к международным соревнованиям, в апреле Ангелина не участвовала в этапах Кубка мира по спортивной гимнастике в Осиеке и Дохе, ведь 5 апреля Федерация гимнастики России объявила, что ее спортсмены решили отказаться от выступления на турнирах под эгидой Международной федерации.

"Причина такого решения – многочисленные необоснованные и пристрастные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнование нашим гимнастам и гимнасткам. Федерация гимнастики России уважает и разделяет позицию спортсменов", – объясняли свой демарш в РФ.

Хотя сама Мельникова свое прощание с помостом пока отрицает: "Я не завершаю спортивную карьеру, но хочу попытаться внести вклад в судьбу родного города не только как спортсмен, но и как гражданин".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что чемпион ОИ по РФ выдал дичь из-за отстранения российской гимнастки.

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