Почетную гражданку Донецка Исинбаеву требуют выгнать из МОК: даже нейтральная Швейцария хочет очистить спорт от россиян

Министр спорта Швейцарии Виола Амгерд призвала Международный олимпийский комитет лишить российских и беларусских официальных лиц членства в МОК. По мнению чиновницы такое решение является необходимым во время войны в Украине.

Как сообщает ресурс Inside the Games, Амгерд написала письмо президенту МОК Томасу Баху и потребовала, чтобы он изгнал представителей РФ и Беларуси из международного спорта.

"Швейцария ожидает соответствующего сигнала от мира спорта", – написала Амгерд.

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Министр ждет от президент МОК Баха более жесткую позицию и считает, что он должен "сделать следующий санкционный шаг" в отношении россиян и беларусов, которые являются из пособниками.

По мнению ресурса, письмо оказывает серьезное дополнительное давление на МОК после заявления более 30 министров спорта в прошлом месяце, призывающих исключить российских и белорусских официальных лиц из международных спортивных организаций.

Позицию Амгерд поддержал и Федеральный департамент спорта Швейцарии. А Швейцарская олимпийская ассоциация предположила, что официальные лица могут иметь более тесные связи с правительствами РФ и Беларуси, чем спортсмены, которым запретили участвовать в международных соревнованиях по рекомендации МОК.

"Мы хотели бы равного отношения к спортсменам и официальным лицам", – заявил представитель Швейцарской олимпийской ассоциации Александр Вефлер.

Отметим, что членом МОК до сих пор является президент федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев, который оскандалился из-за своей неуместной шутки о сестрах Уильямс, назвав их братьями. А также двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, которая является почетной гражданкой Донецка.

Помимо этого почетное членство в МОК у игрока в водное поло Виталия Смирнова и четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова.

Ранее изгнать всех россиян из мирового спорта призывал министр спорта Польши Камил Бортничук.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский легкоатлет Ярослав Исаченков призвал отстранить россиян от Олимпиады-2022, поскольку они поддержали войну своим молчанием.