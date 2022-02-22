Из Украины из-за опасности вторжения России перенесли несколько международных матчей

Украинские команды сразу в нескольких соревнованиях вынуждены будут в ближайшее время проводить номинально домашние матчи в гостях или же на нейтральных площадках. И если Федерации баскетбола Украины удалось перенести матч мужской сборной против Испании на лето с надеждой сыграть в Киеве, то чемпиону страны повезло меньше.

"Прометей" из Слобожанского домашний поединок третьего тура раунда топ-16 баскетбольной Лиги чемпионов против румынского "Клужа" 3 марта проведет в чешском Нимбурке. Ранее там работал нынешний тренер команды Ронен Гинзбург.

В гандбольной мужской Лиге чемпионов запорожский "Мотор" не сможет сыграть в Украине с грозными ПСЖ и "Барсой". Украинский гранд планировал принять французов и испанцев в Польше, но затем остановился на словацком Прешове. Матчи группового этапа запланированы там на 1 и 3 марта, сообщается во вторник, 22 февраля, на сайте турнира.

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Женская сборная Украины по гандболу оба отборочных матча Евро-2022 против команды Чехии сыграет в гостях – 4 и 5 марта. При этом первая встреча должна была состояться в Запорожье 2 марта.

А львовская "Галичанка" в гандбольном Кубке ЕГФ сыграла в 1/4 финала с фарерской командой "Х-71" один матч вместо двух, поскольку островитяне отказались лететь в Украину. Наши девчата победили в гостях 27:26 и вышли в полуфинал еврокубка.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Санкт-Петербурга могут забрать финал футбольной Лиги чемпионов. О таком варианте говорят в УЕФА.

В то же время российские гимнастки отказались ехать на соревнования в Киев. Гран-при пройдет в Украине в середине марта.