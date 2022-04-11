Из рубрики 'Бэрримор, а что это за вой на болотах? – Грязные конкуренты, сэр'

В течение месяца Parimatch находится под волнами отрицательных заказных публикаций. И сейчас готовится новая волна. По словам пресс-службы компании, стало известно о еще одной спланированной волне черного PR, которая вскоре должна начаться.

Уже известно кто является заказчиком, потенциальные каналы распространения и содержание будущих сообщений. Цифровая эра, технологии и киберармия… Все эти данные уже переданы в Службу безопасности Украины.

Компания благодарит честные медиа и умных инфлюэнсеров, которые отказываются от грязных средств за негативные публикации и "псевдо"-расследования. Компания открыта к вопросам и готова на них отвечать. Как сообщалось ранее, бренд Parimatch отозвал франшизу из России и запретил любое использование бренда и его технических решений. Поэтому и волны негатива не имеют никаких оснований, но разве нужны реальные факты для "учеников школы пропаганды"?

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Если вам предлагают средства за размещение материалов, противоречащих стандартам журналистики и совести, или вы владеете дополнительной информацией (номера счетов, в том числе криптокошельки, контакты посредников и т.д.) призываем вас обращаться в пресс-службу компании. Или пишите по адресу: [email protected]

Только здоровая конкуренция, честное и ответственное отношение к бизнесу поможет победить в войне. Сейчас пора платить налоги, заботиться о людях и помогать стране.

Украине сейчас крайне нужна всеобщая поддержка, а не поиски ложного врага. Только вместе мы остановим агрессора. Украина больше всего!