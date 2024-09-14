Из российского плена вернулся украинский легкоатлет, проведший в заточении 2.5 года

Одним из 103 украинцев, которых вернули из российского плена 14 сентября, стал легкоатлет Владислав Оксенчук. Владислав – мастер спорта, воин полка "Азов", парамедик, многократно участвовавший на различных национальных первенствах.

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Вместе с остальными 22 воинами-"азовцами", Влад провел в тюрьме врага более двух с половиной лет.

27-летний Оксенчук – выпускник факультета физической культуры, спорта и здоровья Волынского национального университета имени Леси Украинки. Родился в Ковеле.

"Ответственный и любознательный студент, пользовавшийся уважением не только среди сверстников, но и всего легкоатлетического сообщества Волыни", – так характеризовала Оксенчука преподавательница ВУЗа Светлана Савчук во время забега в поддержку пленных, который проходил в ноябре 2022 года.

Комментируя обмен военнопленными, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что на этот раз удалось освободить, в частности, защитников из 36-й бригады морской пехоты, Нацгвардии, в том числе 12-й бригады специального назначения "Азов".

Всего за время полномасштабного вторжения России произошло 57 обменов военнопленными, в ходе которых удалось вернуть 3672 украинца.

Напомним, предварительный обмен пленными состоялся накануне, 13 сентября. Тогда домой вернулись 49 украинцев и украинок, в том числе 15 защитников и защитниц "Азовстали". В то же время в Россию отправились 49 ее военных, сдавшихся в плен в Курской области.

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