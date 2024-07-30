Харлан разорвала зал на Олимпиаде-2024, а украинский медалист Игр в полном отчаянии: чем запомнился первый медальный день в Париже

Третий официальный соревновательный день на Олимпийских играх-2024 мог принести Украине четыре награды – в фехтовании, дзюдо, прыжках в воду и спортивной гимнастике. Но показался очень сложным и противоречивым. Медали все время ускользали из наших рук. Вдобавок двухкратный олимпийский призер Михаил Романчук не вышел в финал на одной из коронных дистанций, 800 метров. Но все проблемы забылись после невероятного бронзового финала Ольги Харлан.

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OBOZ.UA подвел итоги первого медального дня для сборной Украины во Франции.

НЕПОКОРЕНАЯ ОЛЬГА. Как бы это нелогично не прозвучало, а начать хочется с конца. То есть с первой медали сборной Украины на Олимпийских играх. Такой тяжелой и выстраданной медали, той "бронзы", которая реальна по весу "золота". В какой-то момент уже казалось, что и Харлан теряет надежду и 29 июля останется для нас пустым днем.

Полуфинал с француженкой Сарой Бальцер сложился не так, как надеялись и мы, уверена, планировала Ольга. И первая половина поединка за "бронзу" сильно напоминала продолжение предыдущего поединка. С той только разницей, что переполненный зал "Гран Пале" уже не давил на украинку в желании сломать морально, а готов был ее поддерживать. Нужен был только толчок.

И после 11:5 в пользу кореянки, когда казалось, что у Харлана уже не остается сил на борьбу и Чой Сибен доведет дело до победы, все изменилось. Несколько редких криков Украины, пара удачных атак Харлан и атмосфера на арене полностью изменилась. Вся интернациональная толпа во главе с французами начала скандировать "Ольга! Ольга!" И Харлан снова понеслась вперед, словно не было этих минут на грани отчаяния.

На самом деле это было невероятное действо: недавно у украинки почти ничего не клеилось, а тут она начала уверенно подбираться к кореянке с каждым уколом под рев болельщиков, которые были в восторге от такого шоу. Соперница Харлан оказалась не готова к такому давлению и при счете 14:14 пропустила решающий укол.

"Я еще не понимаю, что и где произошло. Я понимаю, что я на Олимпиаде и испытывала весь мандраж и весь ужас, который был перед соревнованиями. Я боялась, что проиграю первое сражение, как это было в Токио. Это твои страхи и травмы, через которые мы проходим. У меня реально была травма после Токио, и я прохожу через нее. И это показывает, что я украинка, что я сильная. А как я это сделала, даже не могу объяснить", – скажет потом Харлан, которой зал в Париже аплодировал стоячим.

Но, как говорит Ольга, дело еще не сделано, ведь остаются командные соревнования, где она готова к борьбе. И такая уж обессиленная, но непокоренная пошла отдыхать и настраиваться на следующие битвы, которые она посвящает Украине, ее защитникам и своей семье.

ДРАМА В ВОДЕ. Еще одна драма развернулась в водном центре Парижа, где за медаль в прыжках с 10-метровой вышки сражались 18-летний Алексей Середа и 19-летний Кирилл Болюх. Эти ребята и особенно самый юный чемпион Европы Среда уже приучили всех к своим наградам.

В этом виде программы они привозили медали из двух последних мировых турниров и считались одними из фаворитов. Однако для нас все решила одна ошибка на самом сложном, пятом по счету прыжке. И это была ошибка Алексея, которую он мужественно признал, невзирая на юный возраст. И хотя он наотрез отказывался признавать, что ключевую роль сыграла травма руки, из-за которой больше двух месяцев не мог прыгать и не успел до конца вернуться в форму, это, безусловно, повлияло...

Поэтому, учитывая обстоятельства, пятое место на Олимпиаде – это хороший результат, но когда понимаешь, насколько близко ты подобрался к медали, то становится невыносимо оскорбительно и, возможно, даже больно. И особенно Алексей переживал через Кирилла, который уж точно останется в Париже без медали, в то время как у самого Среды еще предстоит попытка на индивидуальной вышке.

ТРАГЕДИЯ БЕЛОДИД. Рыданиями и отчаянием закончилась Олимпиада для бронзового призера Рио-2020 и чемпионки Европы Дарьи Билодид. В 1/8 финала украинцы досталась очень сильная представительница Японии, призер чемпионатов мира Харуки Фунакубо. Физически Билодид трудно было справиться с японкой, особенно на фоне недавно перенесенной травмы.

А очень скорые судьи трижды показали бывшему вундеркинду три предупреждения за пассивность в поединке и отдали победу сопернице. Это был действительно неприятный сюрприз, ведь никто из лидеров сборной Украины по дзюдо не смог не только зацепиться за медали, но и приблизиться к решающим стычкам.

ТОП-5. Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике снова борется на награды самых престижных турниров в команде, и эта тенденция не может не радовать. Огорчали только разборки между лагерями спортсменов и верилось, что на Олимпиаде они выступят единым фронтом. И они довольно удачно выступили в квалификации, заняв четвёртое место, а вот в день розыгрыша наград финишировали на пятой позиции.

Хотя перед заключительной ротацией Украина занимала промежуточное четвертое место в зачете. Однако уступила немного меньше, чем одним баллом третьей Британии и трем бронзовым США.

ПРОВАЛ РОМАНЧУКА. Абсолютной сенсацией дня стал вылет из соревнований на 800-метровке вольным стилем призера минувшей Олимпиады и флагоносца сборной Украины в Париже Михаила Романчука. В предварительном заплыве он показал лишь 17-й результат.

"Не знаю, что сказать. В полном отчаянии. Это не то, для чего готовился, для чего весь год проработал. Больше ничего сказать не могу. Слов просто нет. Было две дистанции, уже одна осталась. Надо сделать выводы, почему оно так и подходить с "холодной" головой до 1500 м", – сказал Романчук в комментарии для "Общественного спорта".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Харлан сделала признание после завоевания "бронзы" Олимпиады-2024.

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