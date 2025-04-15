'Исторический' Крым в шоке'. ОКР проговорился о непризнании Россией 'новых' территорий Украины – Кремлю в панике пришлось править текст

Олимпийский комитет России оказался в центре скандала после публикации интервью, в котором прозвучало фактическое признание украинского статуса оккупированных регионов. Вскоре после выхода материала текст спешно отредактировали, а пресс-службы пропагандистских СМИ бросились всё отрицать.

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14 апреля в эфире "Матч ТВ" министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев заявил, что восстановление организации в правах со стороны МОК ожидается в ближайшие месяцы.

При этом он объяснил, что ОКР был лишен признания из-за включения в свой состав "четырех исторических областей", которые "с юридической точки зрения" остаются территорией Украины.

Это признание вызвало резонанс – и через несколько часов цитата исчезла из текста. Вместо неё появилось более осторожное заявление, а сам Олимпийский комитет поспешил обвинить журналистов в "злонамеренном распространении фейков".

В соцсетях новость восприняли с иронией. Пользователи высмеяли двойные стандарты российской власти и вспомнили про "исторический Кёнигсберг". Один из комментаторов саркастически предположил, что теперь глава Минспорта может быть признан иноагентом. Другие отметили, что "и устав поменяли, и памперсы", а ещё – что Россия не может толком управиться с собственными территориями, но активно "присоединяет" новые, чтобы и там "жили хе*ово".

"Исторический" Крым в шоке. Того и гляди олимпийский комитет Греции подсуетится на том же "правовом основании". На худой конец, Турции", – пишут юзеры.

МОК ввел санкции против ОКР в октябре 2023 года именно из-за включения оккупированных территорий в состав российской организации.

Таким образом в организации отреагировали на незаконное включение в состав ОКР олимпийских советов с оккупированных территорий Украины.

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