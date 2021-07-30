Истинная стоимость золотой медали Олимпиады-2020 поразила фанатов

Истинная стоимость олимпийской золотой медали в Токио-2020 составляет 22 тысячи гривен, что стало шоком для фанатов. Болельщики не могут поверить в то, насколько это мало, пишет The Sun.

Наивысшая награда состоит из 6 граммов золота и 550 граммов серебра. Согласно данным американского телеканала CNBC такое количество драгоценного металла стоит 9455 и 12500 грн соответственно.

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Обнаружив истинную ценность ценность, один пользователь Twitter ответил: "Прикол! Представьте себе подготовку к Олимпийским играм, чтобы получить бесполезную медаль".

Другой сказал: "Мне нужно было бы выиграть 7 золотых медалей, чтобы заплатить за мой Mini Cooper 2013 года, поврежденный градом".

NBC New York сообщает, что драгоценные металлы в настоящее время стоят на 7000 грн дороже, чем они были всего три года назад.

Украина за первые пять дней смогла завоевать четыре награды. По бронзе выбороли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, а также пловец Михаил Романчук.

Ранее аналитики из компании Gracenote, которая занимается сбором и обработкой статистических данных, подсчитали, сколько всего возьмет наград Украина.