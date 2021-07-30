Истинная стоимость золотой медали Олимпиады-2020 поразила фанатов

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Золотая медаль Олимпиады в Токио

Истинная стоимость олимпийской золотой медали в Токио-2020 составляет 22 тысячи гривен, что стало шоком для фанатов. Болельщики не могут поверить в то, насколько это мало, пишет The Sun.

Пловец Кристов Милак

Наивысшая награда состоит из 6 граммов золота и 550 граммов серебра. Согласно данным американского телеканала CNBC такое количество драгоценного металла стоит 9455 и 12500 грн соответственно.

Золотая медаль ОИ-2020
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Обнаружив истинную ценность ценность, один пользователь Twitter ответил: "Прикол! Представьте себе подготовку к Олимпийским играм, чтобы получить бесполезную медаль".

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Другой сказал: "Мне нужно было бы выиграть 7 золотых медалей, чтобы заплатить за мой Mini Cooper 2013 года, поврежденный градом".

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NBC New York сообщает, что драгоценные металлы в настоящее время стоят на 7000 грн дороже, чем они были всего три года назад.

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Украина за первые пять дней смогла завоевать четыре награды. По бронзе выбороли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, а также пловец Михаил Романчук.

Ранее аналитики из компании Gracenote, которая занимается сбором и обработкой статистических данных, подсчитали, сколько всего возьмет наград Украина.

Олимпиада-2020