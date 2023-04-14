'Истекал кровью после прямого попадания танка': врачи в Днепре шесть часов спасали жизнь известному гребцу

Известный николаевский спортсмен, участник чемпионатов мира и Европы по академической гребле Владимир Дзюбинский был очень тяжело ранен в боях с российскими оккупантами. Врачи в Днепре шесть часов боролись за жизнь героя и выиграли эту битву. И хоть воевать Владимир больше не сможет, главное, что рядом с ним его невеста Оксана.

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26-летний Дзюбинский является выпускником Николаевского колледжа и стипендиатом главы города. Во время активной спортивной карьеры гребец был неоднократным чемпионом Украины и участником крупнейших международных форумов, становился призером чемпионата Европы. Выступал в четверке без рулевого легкого веса.

После окончания карьеры Владимир выбрал полицию. А когда началась полномасштабная война отправился защищать Украину. Трижды был ранен, но возвращался к своим побратимам. В последнее время воевал с оккупантами на востоке страны.

О ранении, которое едва не закончилось трагедией, на своей странице в Instagram 9 апреля сообщила тетя Дзюбинского Мария Тюкова. После выстрела российского танка гребцу оторвало ногу. И пока врачи в Днепре шесть часов боролись за его жизнь, рядом с бойцом ВСУ находилась семья и невеста Оксана.

"Он как молитву повторял ее имя… Бой со смертью. Спортсмен, который боролся за чемпионство в Украине и за рубежом в гребле. Истекая кровью, после прямого попадания танка, с оторванной рядом ногой и с желанием врачей сохранить концовку, был доставлен в Мечникова", – рассказал генеральный директор Днепропетровской областной клинической больница им. Мечникова Сергей Рыженко.

Но чуда, по словам Рыженко, к сожалению, не произошло. Владимир трижды возвращался к своим собратьям после ранений, но ситуация с ногой выбила его из строя.

"Валерий Томилин, заведующий центром травматологии, провел операцию, которая позволит ускорить реабилитацию и поставить надежный протез. Все друзья не забывают героя, ждут его возвращения на службу в качестве инструктора", – добавил глава днепровской больницы, где каждый день спасают украинских защитников.

"Очень важно, что в столь трудное время Оксана постоянно рядом с любимым! Вместе они все преодолеют!", – отметил лечащий врач Владимира Томилин.

"Очень важно, что Оксана рядом. До войны не успели пожениться. "Она моя "нога", сердце и любовь. Обязательно будет победа и наша свадьба в моем родном Николаеве", – говорит сам гребец, уже начиная ходить на костылях.

А по словам Сергея Рыженко, в глазах Дзюбинского, несмотря на тяжелую травму, искрится позитив и желание жить счастливо и свободно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что врачи двое суток боролись за жизнь 4-кратного чемпион мира и бывшего депутата Ивано-Франковска, воевавшего на Донбассе.

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