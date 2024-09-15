'Использовали и подтерлись'. Ветеран-чемпион рассказал, как над украинскими военными издеваются на МСЕК

Бывший командир 5-й роты 126-го батальона 112-й бригады, майор Игорь Салий поделился своей историей прохождения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Игорь после двух ранений на реабилитации занялся спортом (стрельба из лука), где достиг впечатляющих успехов.

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Салий является победителем "Кубка Воинов" Лига Непокоренных, а также обладателем "золота" в командном турнире на соревнованиях Воздушных сил и морской пехоты США (United States Air Force и Marine Corps Trials), состоявшихся в Лас-Вегасе.

У себя в Facebook Салий рассказал, что в начале апреля этого года прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), после получил направление на МСЭК от части и отправился в главный военный клинический госпиталь (ГВКГ).

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"Там є кабінет МСЕКу який приймає тільки в вівторок та четвер в окремий час і тільки по талонах… СУКА війна , а у них такий собі графік… можливо це для когось це ок, а в мене горить тааак … ну меньше з тим! Мені дають бігунок і я починаю проходити тих самих лікарів як і тиждень назад, але з приміткою "на МСЕК" , і нібито все ок,але коли направлення на МРТ є, а воно не працює…або ЕЕГ такаж херня… або лікар каже-оооо у Вас все погано, а минадіялися…То всьо пустяки!

Приниження гідності та вбивання любові, патріотизму- то норм для ГВКГ..- зараз кульмінація! - зібравши всі документи, в черзі до кабінету МСЕКу зустрічаю чоловіка з високою ампутацією та гранатою в сумці! Супер адекватний, пояснює що подав всі документи п'ять місяців тому, йому пообіцяли передзвонити за два тижні, а пройшло 5 місяців і він хоче просто там всіх забаранити! Я поки сидів з ним в черзі, просто спілкувався і відмовим його…

Як же я зараз про це жалкую... Коли прийшла моя черга до кабінету, лікар сказав мені теж саме що і хлопчині в черзі: "Вам зателефонують за два тижні ", після чого я відповів йому, щоб казав як є, правду, і він чуть не клявся, що за два тижні мене набере і скаже результат...

Пройшло 4 місяці, мені дзвонить бабка і каже : "Я тут в кабінеті прибирала і знайшла ваші документи, зателефонувала лікарю, він сказав – хай забирає і їде в цивільний МСЕК " …

Лікаря я не знайшов там, але приїхав точно так, як і мій попередник з черги! Якщо б цей лікар читав мій діагноз, знав би що я *банутий шизофрєнік і поранення пов'язане з захистом Батьківщини!".

Салий публикует ФИО врача, и предупреждает, что все равно встретиться с ним лично.

"Із-за таких гн*д кожен ветеран почувається як лайно, яким коли було потрібно скористалися, а зараз підтерлися! Але так не буде, поки я дихаю… Я вам клянусь, де б я не був, чим не займався, буду рвать за кожного пацана та дівчину, які пройшли пекло і мають таке відношення до себе", – подытожил Игорь.

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