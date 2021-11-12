Искусство спорта: в Киеве прошел юношеский чемпионат Украины по борьбе

В Киеве прошел чемпионат Украины по вольной борьбе среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения. Юные спортсмены продемонстрировали невероятную волю к победам и бешенный азарт.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодёжной политики, спорта и туризма Артур Палатный. Он поддержал борцов, отметив, что они избрали правильный спортивный путь.

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"Имел честь посетить чемпионат Украины по вольной борьбе среди юношей и девушек. Насладились искусством спорта, наградили лучших. На самом же деле победитель – каждый из участников. Они еще совсем юные, но уже сделали сознательный и ответственный выбор – аккумулировать свои усилия и энергию в спорте, развиваться, побеждать. Глядя, как горят их глаза, какой азарт к победе у них есть, я спокоен за будущее украинской спортивной борьбы", – отметил Палатный.

С результатами первенства можно ознакомиться на официальном сайте Федерации вольной борьбы Украины.

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