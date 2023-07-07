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"Интеллект хлебного мякиша": чемпионка мира из России стала посмешищем в сети после слов о Путине и победе

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
2,5 т.
'Интеллект хлебного мякиша': чемпионка мира из России стала посмешищем в сети после слов о Путине и победе

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отметилась невероятно абсурдным высказыванием об отстранении российских атлетов от международных соревнованиях. Она пафосно заявила о поддержке кремлевского диктатора Владимира Путина и военной агрессии РФ в Украине, но призвала не политизировать спорт, после чего была высмеяна болельщиками.

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"Я оптимист, хочется верить, что еще немного, и мы вернемся. Верю в победу и в нашего президента. А на Западе поймут, что спорт ни при чем. Видимо, там идет давление, и они побаиваются. Через одну зимнюю Олимпиаду, думаю, мы вернемся", – отметила Слуцкая в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

"Интеллект хлебного мякиша": чемпионка мира из России стала посмешищем в сети после слов о Путине и победе

Читатели портала Sports.ru посоветовали бывшей фигуристке обратиться к врачу ведь слова о поддержке президента и спорте вне политики не могут стоять рядом.

"Интеллект хлебного мякиша": чемпионка мира из России стала посмешищем в сети после слов о Путине и победе

"Умственные способности на уровне депутатов Госдумы!", "В нашего президента... Спорт ни при чем...", "Ну тут либо биполярочка, либо интеллект хлебного мякиша", "А почему нельзя верить просто в победу, без президента? Или это не считается?", "Она с начала основания в "Отрядах Путина", "За почти полтора уже года ни один из этих так и не сказал, как они видят эту их с президентом "победу", – пишут в комментариях.

"Интеллект хлебного мякиша": чемпионка мира из России стала посмешищем в сети после слов о Путине и победе
"Интеллект хлебного мякиша": чемпионка мира из России стала посмешищем в сети после слов о Путине и победе
"Интеллект хлебного мякиша": чемпионка мира из России стала посмешищем в сети после слов о Путине и победе

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Дмитрий Пескова и предательница Украины Татьяна Навка пожаловалась на "весь этот ужас в Луганске", из-за которого ее "кинули" в России, и получила ответку в сети.

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