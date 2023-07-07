Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отметилась невероятно абсурдным высказыванием об отстранении российских атлетов от международных соревнованиях. Она пафосно заявила о поддержке кремлевского диктатора Владимира Путина и военной агрессии РФ в Украине, но призвала не политизировать спорт, после чего была высмеяна болельщиками.

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"Я оптимист, хочется верить, что еще немного, и мы вернемся. Верю в победу и в нашего президента. А на Западе поймут, что спорт ни при чем. Видимо, там идет давление, и они побаиваются. Через одну зимнюю Олимпиаду, думаю, мы вернемся", – отметила Слуцкая в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

Читатели портала Sports.ru посоветовали бывшей фигуристке обратиться к врачу ведь слова о поддержке президента и спорте вне политики не могут стоять рядом.

"Умственные способности на уровне депутатов Госдумы!", "В нашего президента... Спорт ни при чем...", "Ну тут либо биполярочка, либо интеллект хлебного мякиша", "А почему нельзя верить просто в победу, без президента? Или это не считается?", "Она с начала основания в "Отрядах Путина", "За почти полтора уже года ни один из этих так и не сказал, как они видят эту их с президентом "победу", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Дмитрий Пескова и предательница Украины Татьяна Навка пожаловалась на "весь этот ужас в Луганске", из-за которого ее "кинули" в России, и получила ответку в сети.

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