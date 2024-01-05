'Имел характер доходить и долезать': украинский скалолаз, воевавший против России, погиб накануне Нового года

В бою с российскими оккупантами погиб 35-летний черкасский скалолаз Владимир Буренко, защищавший Украину от вторжения РФ в составе 404 батальона. Весть о смерти родного человека пришла родным в канун нового, 2024 года.

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По словам своего тренера Вячеслава Полежайко, Владимир всегда был очень активным и готовым помогать развитию Черкасской федерации альпинизма и скалолазания. А также чрезвычайно творческим и жизнерадостным.

"На фронте погиб один из первых наших воспитанников Вова Буренко... В течение многих лет, Вова был в первых рядах на любых наших мероприятиях. Всегда принимал активное участие в повседневной жизни федерации. С ним открывали первый офис, организовывали первые собрания и соревнования, с ним строили скалодром в Манеже, и еще много хороших и полезных дел...", – написал Полежайко.

"Вова был один из первых пришедших в ФАИС. Имел сильный характер для доходить, долезать, доползать, доделывать начатое. Любил туристический движ – сборы, перроны, вагоны, лагерный быт, пение под гитару Вячеслава Полежайко. Вову нельзя было не любить, всегда улыбался, даже когда злился", – отреагировал на гибель скалолаза Павел Кучер.

Павел вспомнил, как однажды в лагере на Кавказе играли в шахматы и Владимир тогда выиграл: "Не люблю проигрывать, но в тот раз искренне радовался его нескрываемой радости. Друг, спасибо, что был в нашей жизни".

В последнее сражение с российскими захватчиками Буренко вступил 29 декабря 2023 года. А дома у павшего защитника остались жена и дочь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на войне с российскими оккупантами погиб 22-летний боксер, которого считали пропавшим без вести.

Также во время ракетной атаки на Киев 29 декабря погибла украинская футболистка Виктория Котлярова. А во Львове жертвой россиян стал экс-баскетболист сборной Украины Виктор Кобзистый.

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