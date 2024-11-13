'Их понесло': Магучих вспомнила, как довела россиян до бешенства, крикнув на ЧМ 'Слава Украине!'

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих вспомнила, как взбесила россиян своим перфомансом после победы на чемпионате мира-2023. Наша соотечественница тогда отпраздновала "золото" патриотическим кличем, а на ее экипировке значилась эмблема с государственными границами страны.

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Об этом Магучих рассказала в интервью YouTube-каналу известной телеведущей Маши Ефросининой. По словам Ярославы, Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) заняла категоричную проукраинскую позицию, осуждая агрессию РФ.

"У меня макияж в национальных цветах и я еще выступаю с картой с изображением границ Украины. В первый раз, когда я выиграла в прошлом году чемпионат мира в Будапеште, я выиграла с этой же картой. Потом я еще крикнула "Слава Украине, слава ВСУ!" своей трибуне. И потом это разнесли в российских пабликах, а они там начали рассказывать, что, во-первых, эмблема, а там Крым нарисованный... Их понесло – лозунги "у нас спорт вне политики". А я такая: "Ха!" – сказала Магучих.

Ранее Ярослава рассказала, какой бред ей писали россияне после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Также она ответила на вопрос об общении с представительницей Кипра Еленой Куличенко. Кроме того, спортсменка из Днепра сделала признание о фото с россиянкой Марией Ласицкене на Ои-2020.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих рассказала об ограничениях в сексе во время соревновательного периода. Также спортсменка со словами "никто не запрещает гулять" высказалась об отношениях с 20-летним женихом.

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