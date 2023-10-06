'Их что, на всю жизнь отстранили?' В российском фигурному катании устроили нытье

Известная тренерка пол фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась из-за отстранения российских спортсменов от соревнований. Она раскритиковала Международный союз (ISU) конькобежцев и потребовала "конкретную дату" возвращения представителей страны-агрессорки в турниры организации.

Об этом Тарасова заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Бывшая фигуристка сделала вид, что не понимает причин санкций в отношении россиян, хотя сама же упомянула о преступной войне, которую ее страна ведет против Украины.

Видео дня

"Хотелось бы узнать от ISU, когда нас вернут на старты, их что, на всю жизнь отстранили или до конца специальной военной операции (так в РФ позорно называют агрессию против Украины – ред.)? Нам нужны конкретные даты. А если спортсмены будут допущены, то по сколько человек будет в каждом виде? Я не понимаю, почему мы не катаемся и почему политический вопрос вмешался в нашу спортивную жизнь", – сказала Тарасова.

Ранее она в истерическом припадке заявила, что российские спортсмены никогда не принимали запрещенные препараты, хотя после Олимпиады-2014 в Сочи была вскрыта государственная система допинга в РФ, которую контролирует ФСБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Олимпийского комитета России (ОК) Станислав Поздняков обвинил международные федерации в "спортивном геноциде".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!