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"Их что, на всю жизнь отстранили?" В российском фигурному катании устроили нытье

Александр Чеканов
Другие виды спорта
1 минута
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'Их что, на всю жизнь отстранили?' В российском фигурному катании устроили нытье

Известная тренерка пол фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась из-за отстранения российских спортсменов от соревнований. Она раскритиковала Международный союз (ISU) конькобежцев и потребовала "конкретную дату" возвращения представителей страны-агрессорки в турниры организации.

Об этом Тарасова заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Бывшая фигуристка сделала вид, что не понимает причин санкций в отношении россиян, хотя сама же упомянула о преступной войне, которую ее страна ведет против Украины.

"Их что, на всю жизнь отстранили?" В российском фигурному катании устроили нытье
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"Их что, на всю жизнь отстранили?" В российском фигурному катании устроили нытье

"Хотелось бы узнать от ISU, когда нас вернут на старты, их что, на всю жизнь отстранили или до конца специальной военной операции (так в РФ позорно называют агрессию против Украины – ред.)? Нам нужны конкретные даты. А если спортсмены будут допущены, то по сколько человек будет в каждом виде? Я не понимаю, почему мы не катаемся и почему политический вопрос вмешался в нашу спортивную жизнь", – сказала Тарасова.

"Их что, на всю жизнь отстранили?" В российском фигурному катании устроили нытье

Ранее она в истерическом припадке заявила, что российские спортсмены никогда не принимали запрещенные препараты, хотя после Олимпиады-2014 в Сочи была вскрыта государственная система допинга в РФ, которую контролирует ФСБ.

"Их что, на всю жизнь отстранили?" В российском фигурному катании устроили нытье

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Олимпийского комитета России (ОК) Станислав Поздняков обвинил международные федерации в "спортивном геноциде".

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