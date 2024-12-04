'Игры самоваров'. Путин придумал, что делать с 'ветеранами СВО' и был высмеян в сети

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что собирается создать проведение регулярных соревнований для "ветеранов СВО". Главарь Кремля пообещал обговорить это с Минспорта и включить такие соревнования в единый календарный план.

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"Чтобы это было не на любительском уровне, чтобы это было на государственном уровне. И обязательно это нужно сделать. Мы будем это делать по всей стране, именно по всей стране", – сказал Путин.

Российские болельщики такую инициативу своего лидера подняли на смех.

"Ветераны СВО и без помощи Минспорта организуют регулярные соревнования по всей стране после возвращения...", "По итогам соревнований раздать победителям звания "Мастеров cпорта". Вместо медалей вешать на шею пулеметную ленту. А вместо кубка вручать золотой котелок", "Игры самоваров", – с сарказмом пишут фанаты.

Россияне недоумевают, кому сдались эти "герои".

"Да кому они нужны? Слышал кучу истории, как "освободителю" то отказали в обслуживании где-то, то колесо машины проткнули. В общем, не нужны они народу. Тем более что на СВО идут не по идейным соображениям, а чисто бабок гребануть", – отмечают юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Путин отложил проведение в РФ альтернативной Олимпиады – так называемых Игр дружбы, которые были запланированы на будущий год. При этом главарь Кремля издал для этого специальное постановление, разбивая пропагандистский миф о спорте вне политики.

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