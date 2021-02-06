Игрок сборной Бельгии забил потрясающий гол пяткой в отборе Евро-2022 по футзалу

Футзалист сборной Бельгии Омар Раху отметился шедевральным ударом в квалификации на чемпионат Европы-2022, финальный турнир которого запланирован на 19 января — 6 февраля 2022 года в Нидерландах.

При счете 1:0 в игре со сборной Финляндии 28-летний нападающий эффектным финтом уложил защитника, затем отыграл голкипера, и неуловимым движение пяткой отправил мяч в ворота. Встреча завершилась со счетом 3:3.

За неделю видео с этим голом собрало более 1000 ретвитов и более 200 000 просмотров.

😍😍 Otra joya de Rahou, el Ricardinho belga: se va de todos y marca este golazo en la fase de clasificación para el Europeo 2022 pic.twitter.com/WCKnc9AKzb — MARCA (@marca) January 28, 2021

Напомним, что 1 февраля сборная Украины одержала разгромную победу над Албанией на старте отборочного турнира на чемпионат Европы 2022 года по футзалу со счетом 10:3 .

На Евро-2022 автоматически попадут все победители групп, а также шесть лучших вторых команд. Два худших вторых места разыграют путевку на турнир между собой.