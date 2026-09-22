"Иду на вы: Тризна". В Киеве состоится международный турнир по ММА в память о павших героях Третьего армейского корпуса

9 октября в Киеве состоится одно из самых ожидаемых спортивных событий этой осени — международный ММА-турнир "ИДУ НА ВЫ: Тризна", организованный Третьим армейским корпусом и Ветеранским корпусом при поддержке Sva Stone и М-ТАС. Впервые мероприятие пройдет в международном формате и объединит в одном октагоне украинских и иностранных бойцов, ветеранов, действующих военнослужащих, адаптивных атлетов и гражданских спортсменов.

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Это будет вечер настоящих противостояний: выходы в октагон, соперничающие бойцы, напряжение, шум трибун и борьба до последней секунды. Для части участников "Тризна" станет уже третьим выходом в октагон – так что за плечами у них есть опыт боёв и желание вернуться за новой победой!

Главные истории дня

Само название турнира "Тризна" отсылает к древней тризне – обряду памяти и почтения павших воинов. А сейчас оно демонстрирует новую воинскую культуру, в которой бойцы объединяются вокруг силы, дисциплины, взаимоуважения и памяти об украинских воинах, отдавших жизнь за Украину.

"Для нас "Тризна" – это способ говорить о памяти через действие, силу и братство. Мы хотим создать пространство, где разные бойцы могут встретиться на равных, проявить свой характер и одновременно отдать дань уважения тем, кто уже не может выйти в октагон. Именно так формируется современная воинская культура – через память, ответственность и готовность держать строй", – отмечают организаторы турнира.

Наряду с украинскими спортсменами в категориях "военные", "гражданские" и "атлеты-инвалиды" будут соревноваться также представители разных стран. Кроме того, зрители смогут воочию увидеть зрелищные рыцарские бои.

Зрителей ждет вечер, где октагон, свет, шум трибун и напряжение перед каждым выходом создадут атмосферу настоящего бойцовского шоу. Здесь не будет равнодушных: кто-то придет за зрелищем и яркими боями, кто-то – поддержать своих, а кто-то – отдать дань уважения павшим Героям.

Каждый купленный билет – это прямой вклад в поддержку Третьего армейского корпуса. Так что успей купить билет, приходи 9 октября и стань частью легенды.

Билеты по ссылке.